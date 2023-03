Rosjanie zaatakowali portal podatki.gov.pl

Ministerstwo Finansów nie miało racji?

Awaria podatki.gov.pl - 28.02.2023 r.

Jak złożyć PIT przez Internet?

Wczoraj rano miała miejsce poważna awaria serwisu, pozwalającego rozliczyć PIT przez Internet. Podczas gdy Polacy zastanawiali się jak rozliczyć PIT za 2022 rok online, technicy walczyli z usterką. Okazało się, że za wtorkową awarię serwisu odpowiedzialni są hakerzy, choć Ministerstwo Finansów informowało PAP, że chodzi o błąd techniczny.Jeszcze wczoraj Ministerstwo Finansów gwarantowało PAP, że za brak możliwości dostępu do rządowego serwisu odpowiada usterka, a nie atak hakerski. Dziś, dzień po ataku, usłyszeliśmy odmienne informacje.- powiedział w rozmowie z Polsat NewsJak wskazano był to dość standardowy atak, polegający na wygenerowaniu bardzo dużego sztucznego ruchu w serwisie w bardzo małej jednostce czasu. Podobno zadziałały zabezpieczenia serwisu podatki.gov.pl, który oprócz ruchu sztucznego zablokował także ten prawdziwy.- mówił Cieszyński.Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły po raz piąty Twój e-PIT, czyli możliwość złożenia zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38, PIT-28 i PIT-36 za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, czyli serwisu podatki.gov.pl. Wystarczy założyć Profil Zaufany , zalogować się e-Dowodem osobistym , aplikacją mObywatel lub podając dane podatkowe.Twój e-PIT pozwala też uzupełnić odliczenia, takie jak darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i odliczenie wydatków mieszkaniowych. Można też zadeklarować przekazanie 1,5 procent swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.PIT online można złożyć do 2 maja 2023 roku. Z upływem 2 maja zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Im szybciej złożycie PIT, tym szybciej otrzymacie ewentualny zwrot podatku.Źródło: Polsat News