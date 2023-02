Szkoła musiała zapłacić dodatkowe 76 tysięcy złotych za prąd. Pracownik kopał kryptowaluty

Nielegalna kopalnia była sprytnie ukryta, ale nie wystarczająco sprytnie.

Dla zdecydowanej większości osób kopanie kryptowalut jest obecnie nieopłacalne. Ma to związek z rosnącymi cenami prądu, a także faktem, że wartość najważniejszych kryptowalut, takich jak, w ostatnich miesiącach mocno spadła. Na kopaniu kryptowalut najpewniej zarobisz dużo tylko wtedy, jeśli ktoś inny opłaci za Ciebie rachunki za prąd.Niestety, niektórzy decydują się na tworzenie nielegalnych kopalni kryptowalut i kradzież prądu. Jedną z takich osób był pewien mężczyzna ze stanu, który założył nielegalną kopalnię obok kotłowni swojego poprzedniego pracodawcy. Tym pracodawcą było miasto, a kotłownia znajdowała się w szkole, która na działalności wspomnianego człowieka straciłaczyli blisko. Tyle kosztowała ją skradziona energia elektryczna.Mężczyzną, który założył nielegalną kopalnię kryptowalut, był 39-letni. W ostatnim czasie postawiono mu oskarżenia o kradzież energii i wandalizm – to w wyniku dochodzenia, w ramach którego lokalne władze znalazły kopalnię kryptowalut ukrytą w odosobnionym miejscu obok kotłowni szkoły w mieściew Massachusetts. Farma podobno składała się na, a także system wentylacyjny, który miał zapobiegać ich przegrzewaniu się.

Dzieło byłego pracownika miasta

Koparki, z których składała się nielegalna kopalnia kryptowalut wykyta w szkole w Cohasset. | Źródło: Policja w CohassetFarmę wykryto pierwotnie w grudniu 2021 roku, podczas rutynowej inspekcji szkoły przez dyrektora. Dyrektor trafił wówczas okablowanie, przewody wentylacyjne i komputery, które nie powinny były znajdować się w obszarze niedaleko kotłowni budynku. Dyrektor ds. technologii informatycznych w urzędzie miasta Cohasset zidentyfikował kopalnię kryptowalut jako nielegalną, a więc skontaktowano się z policją w celu dokładniejszego zbadania sprawy i zidentyfikowania właściciela farmy.Na podstawie znalezionych dowodów, w tym paragonów za zakupiony sprzęt, stwierdzono, że nielegalną kopalnię kryptowalut założył wspomniany Nadeam Nahas, który pracował dla miasta Cohasset jako koordynator ds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz jako zastępca dyrektora ds. obiektów budowlanych od stycznia 2021 roku do początku 2022 roku. Dokumenty sądowe mówią, że kopalnia funkcjonowała od kwietnia 2021 roku do grudnia 2022 roku.Przewody wentylacyjne, którymi Nadeam Nahas schładzał swoją nielegalną kopalnię kryptowalut. | Źródło: Policja w CohassetPrąd, który na przestrzeni kilkunastu miesięcy nielegalna kopalnia kryptowalut zużyła, kosztował aż 17 tysięcy dolarów, ponieważ składała się ona z koparek typu. Są to koparki zaprojektowane tak, by kopać kryptowaluty tak szybko i wydajnie, jak to możliwe.Nadeam Nahas trafił przed sąd w piątek, 24 lutego, gdzie zadeklarował, że nie jest winny zarzucanych mu czynów. Następna rozprawa sądowa jest zaplanowana na 17 maja. Co mężczyźnie grozi za kradzież prądu w celu kopania kryptowalut? Nie poinformowano, jaką karę sąd zamierza przyznać, ale podejrzewam, że Nahas prawdopodobnie będzie musiał przynajmniej zwrócić miastu kilkukrotność wartości skradzionego prądu.Źródło: Boston Globe , fot. tyt. Unsplash/Kanchanara