Ważna zmiana dla korzystających z OLX. Cwani (i uczciwi) sprzedawcy zapłacą

Zwrot towaru na koszt sprzedającego na OLX

"Zwrot będzie wymagany, jeżeli Kupujący otrzyma towar niebędący przedmiotem ogłoszenia oraz gdy jego wniosek w ramach Pakietu Ochronnego zostanie rozpatrzony pozytywnie. Nadanie przesyłki zwrotnej będzie warunkiem otrzymania zwrotu środków za nieudaną transakcję. Koszt przesyłki zwrotnej będzie pokrywany przez Sprzedającego, który otrzyma z powrotem wysłany przedmiot, niezgodny z treścią ogłoszenia. Nowe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji zawartych z wykorzystaniem usług Przesyłki OLX oraz Płatności OLX od godziny 12:00 dnia 13 marca 2023 r"

"Bardziej bym się bał też tego - że jak sprzedawca udowodni że wysłał to co wysłał - musi nagrywać teraz wszystko proces pakowania i wysyłania. Bo część oszustów teraz będzie oszukiwać też sprzedawców uczciwych i wyłudzać towary. A kupujący bardzo często okradają sprzedawców - to jest po dwóch stronach i sprzedawcy bywają oszustami i tak samo kupujacy"

[Udostępnianie treści zgłoszenia w sprawie Pakietu Ochronnego] Wprowadzenie zmian dotyczących udostępniania Sprzedającemu treści zgłoszenia Kupującego złożonego w ramach Pakietu Ochronnego.

Wprowadzenie zmian dotyczących udostępniania Sprzedającemu treści zgłoszenia Kupującego złożonego w ramach Pakietu Ochronnego. [Doprecyzowanie informacji dot. weryfikacji tożsamości] Postanowienia Regulaminu OLX dot. weryfikacji tożsamości przez Operatora Płatności PayU zostają doprecyzowane, przez wskazanie również w Regulaminie przesłanek weryfikacji.

Postanowienia Regulaminu OLX dot. weryfikacji tożsamości przez Operatora Płatności PayU zostają doprecyzowane, przez wskazanie również w Regulaminie przesłanek weryfikacji. [Zmiana w drzewie kategorii Sport i Hobby] Utworzenie nowych podkategorii w kategorii Rowery oraz utworzenie podkategorii Skutery wodne.

Utworzenie nowych podkategorii w kategorii Rowery oraz utworzenie podkategorii Skutery wodne. [Usunięcie kategorii Usługi i Firmy] Dotychczasowa kategoria Usługi i firmy zostanie podzielona na dwie odrębne kategorie - Usługi oraz Dla firm. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie od 27 marca 2023 r.

Dotychczasowa kategoria Usługi i firmy zostanie podzielona na dwie odrębne kategorie - Usługi oraz Dla firm. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie od 27 marca 2023 r. [Zmiana zakresów pakietów w kategorii Motoryzacja oraz Rolnictwo] Zwiększenie liczby punktów na promowania i odświeżeń Ogłoszeń w wybranych pakietach premium w kategorii Motoryzacja oraz dodanie pakietów w kategorii Rolnictwo.

Zwiększenie liczby punktów na promowania i odświeżeń Ogłoszeń w wybranych pakietach premium w kategorii Motoryzacja oraz dodanie pakietów w kategorii Rolnictwo. [Zmiana w limitach ogłoszeń w kategorii Nieruchomości] Zmniejszenie limitów ogłoszeń dla Użytkowników w podkategoriach Wynajem.

Nowy regulamin na OLX wchodzi w życie 13 marca 2023 roku i zmieni nieco w działaniu serwisu. Przede wszystkim istotne zmiany czekają na osoby korzystające z, będącego elementem zakupów za pomocą opcji. Od teraz wprowadzone zostaną zwroty towarów... na koszt sprzedających.13 marca 2023 roku wchodzi w życie aktualizacja Regulaminu Serwisu OLX. Jej najważniejszym postanowieniem jest wprowadzenie zwrotów w ramach Pakietu Ochronnego.- czytamy.Zdaniem wielu zmiana jest batem na nieuczciwych sprzedawców, którzy będą musieli teraz pokrywać koszty związane z odsyłaniem im towaru niezgodnego z umową. Niestety, w Internecie nie brakuje głosów, że ochrona kupującego w ramach opcji Przesyłka OLX działa fatalnie i oszuści otrzymują od OLX pieniądze po upływie 24 godzin i często mimo złożenia reklamacji przez oszukanych kupujących.Inni z kolei, całkiem słusznie, boją się o oszustwa skierowane w stronę sprzedających.- zwraca uwagę użytkownik serwisu Wykop.pl @rafallubonski.Oczywiście sprzedawanie towarów z opcją Przesyłka OLX nie jest koniecznie, zatem jeśli komuś z jakiegoś powodu nie odpowiada nowe postanowienie regulaminu, wystarczy, że będzie sprzedawał towary bez takiej opcji.Inne zmiany wprowadzane wraz z aktualizacją regulaminu to:Źródło: OLX