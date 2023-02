O kocie Gacku z Polski pisze cały świat. Stał się atrakcją na Google Maps

Koci celebryta ze Szczecina.

Kot Gacek, czyli koci celebryta z Polski

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Gacek (@kotgacekeveryday)

"Nie wiemy czemu i jak (Google mogło uznać że nawałnica recenzji to spam albo ktoś "życzliwy" zgłosił do zamknięcia). Nie wiemy co dalej ale na pewno jest trochę smutno. Nic z tego nie mieliśmy poza frajdą i dumą. Tym bardziej głupio że sława trochę międzynarodowa się zrobiła a Google takie numery"

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Gacek (@kotgacekeveryday)

"Ten zwierz potrzebuje spokoju a nie masy przechodniów, którzy go zaczepiają"

"Dajcie mu spokój, ma swój wiek. Najlepiej niech ktoś z dobrym sercem i życzliwością przygarnie go na stare lata, by dać mu wytchnienia od show, jakie koło niego robicie"

Gacek nie chce się udomowić?

Miasto chce zmonetyzować mruczka

"Chcemy wykorzystać naturalny potencjał promocyjny, który wiąże się z tym nieoczekiwanym celem wycieczek. Jeśli jego popularność utrzyma się, rozważymy również wykorzystanie postaci Gacka w niektórych przekazach marketingowych w przygotowywanej kampanii promocyjnej miasta" -

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Gacek (@kotgacekeveryday)

O kocie Gacku z Polski od kilku dni piszą media i internauci z całego świata. Wszystko za sprawą informacji widniejącej w aplikacji Mapy Google oraz rozpromowaniu materiałów foto i wideo z kotem przez lokalny serwis wSzczecinie.pl. Czarno-biały kot figurował przez jakiś czas jako atrakcja turystyczna Szczecina w Google Maps i nie bez powodu. Czworonoga można spotkać spacerując po ulicy Kaszubskiej. Sympatyczny futrzak legitymował się w Mapach Google średnią ocen na poziomie 4,9. Legitymował, bowiem pinezka niedawnoOd kilku dni na temat kota Gacka pisała większość polskich i zagranicznych serwisów internetowych, w tym "The Guardian", "New York Post", "La Stampa" i "The Daily Mirror". Internet kocha koty, a nieczęsto zgadza się, aby kot sam w sobie był atrakcją turystyczną jakiegoś miasta. Turyści zagadywani przez dziennikarzy w okolicy domicylu leciwego czworonoga przyznawali czasem bez wahania, że przyszli na Kaszubską właśnie ze względu na kota.Cztery dni temu profilpoinformował jednak na Instagramie, że Gacek zniknął z Map Google.- czytamy. Sprawa ma zostać wyjaśniona z Google.Internauci podzielili się na miłośników i przeciwników robienia z kota internetowego celebryty. Nie każdemu podoba się zamieszanie robione wkoło otyłego, potencjalnie schorowanego zwierzęcia. Niektórzy uważają, wydaje się, iż całkiem słusznie, że Gacek potrzebuje własnego domu i opieki, a nie sławy, przekarmiania i hałasu.- zwraca uwagę jedna internautka.- punktuje inna.Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że. Jako kot żyjący czuł się jednak źle w czterech ścianach i chciał wrócić na ulicę.Szczecińskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta zaapelowało już, aby kota nie przekarmiać. Otyłość u kotów jest niebezpieczna i może prowadzić do różnych chorób, w tym zwyrodnień stawów.mówi w rozmowie z Business Insider Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta Szczecin.Niestety, miasto poza planami związanymi z promocją nie powiedziało nic o zapewnieniu kotu lepszych warunków bytowych.Kot Gacek mieszka w centrum Szczecina mniej więcej 7 lat. Życzliwi mieszkańcy zapewnili mu zadaszoną budkę, a liczni odwiedzający dbają o to, aby kot nie był głodny - jak sugerują niektórzy:Gackowi życzymy dużo zdrowia, odpowiedniej diety i masy "głasków" na stare lata.Źródło: internet, zdj. tyt. wSzczecinie.pl