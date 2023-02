Kot pomógł policji w Legionowie zdemaskować internetowego oszusta

Internauci śmieją się, że kot pomógł psom.

Kot ułatwił ujęcie internetowego przestępcy

Internetowi oszuści regularnie ogałacają konta Polaków z pokaźnych zasobów pieniędzy. Najczęściej w ich ujęciu pomaga czujność osób, które próbują oni oszukać oraz wysiłek funkcjonariuszy polskiej policji. Tym razem w zatrzymaniu jednego z przestępców pomógł w dużej mierze kot. O sprawie informują policjanci z Komendy Rejonowej Policji VI w Warszawie.Kryminalni zw piątek 24 lutego zatrzymali w Legionowie mężczyznę poszukiwanego przez trzy sądy (w Łodzi, Szczecinie i Białymstoku) i pięć prokurator (z Warszawy, Białegostoku, Hrubieszowa, Śremu i Dębicy). Czym zasłużył sobie 25-latek na tak spore zainteresowanie ze strony organów sprawiedliwości? Poszukiwano go w związku z udziałem w oszustwach internetowych na popularnym serwisie sprzedażowym.Policjanci z Warszawy wykazali się wczoraj nie tylko właściwą oceną zachowań ludzi, ale i... zwierząt. Operacyjne ustalenia doprowadziły policjantów do domu na terenie Legionowa. Zamieszkująca w nim teściowa poszukiwanego przekonywała, że mężczyzny nie ma w domu, nie chcąc przy tym wpuścić policjantów na teren posesji. Ci nie dali wiary jej słowom.Kryminalni przeskoczyli przez ogrodzenie posesji i weszli do domu, w którym przebywały trzy osoby i kot. Czworonóg wpatrywał się nieustannie w zaciemnione miejsce pod schodami, co zwróciło uwagę podejmujących swoje czynności policjantów. Odchylili oni gruby koc wskazany wzrokiem przez kota. Pod nim znaleźli poszukiwanego, którego w kajdankach odwieźli na komendę.25-latek ma do odbycia trzy kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 17 miesięcy. Trafił już do aresztu śledczego.Źródło: KRP VI - Białołęka, Praga Północ, Targówek