Pornhub powrócił na Instagrama, ale tylko na chwilę. Profil odbanowany przez „pomyłkę”

Profil portalu Pornhub powrócił tymczasowo na Instagrama, lecz jak się okazuje – taki obrót spraw był niefortunną pomyłką, która rzecz jasna nie była zaplanowana. Użytkownicy od razu zaczęli się zastanawiać nad sensownością tego typu wytłumaczenia, nie są bowiem w stanie zrozumieć jak można przypadkowo odblokować konto z nałożonym permanentnym banem. Podobne pytanie zadała osoba odpowiedzialna za popularny serwis. Co na to wszystko społecznościowy gigant?





