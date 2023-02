Charytatywna konferencja Google Cloud Days. Znane marki dzielą się wiedzą

Charytatywna konferencja Google Cloud Days

Pomoc dla dzieci dotkniętych cyberprzemocą

Google Cloud Days to charytatywna konferencja budowana na praktycznym podejściu do chmury. Jej organizatorem jest partner Google Cloud – firma, a wydarzenie zostało objęte naszymJak informuje organizator, przez dwa dni warszawska(Warsaw HUB) stanie się miejscem wymiany myśli – dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami na temat analityki danych, automatyzacji pracy w chmurze, optymalizacji kosztów oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci z takich firm jak:Konferencja Google Cloud Days została podzielona na dwa bloki tematyczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ścieżce przeznaczonej dlaoraz dlaW ramach ścieżki dla przedsiębiorców poruszone zostaną tematy istotne dla osób zarządzających firmami. Wystąpienia ekspertów będą poświęcone m.in. automatyzacji codziennej pracy w zespole rozproszonym, rozwojowi analityki w błyskawicznie rosnącej firmie czy sposobom na finansowanie i optymalizację kosztów wykorzystania technologii chmurowych. Nie zabraknie przykładów z życia firm, które korzystają z rozwiązań Google Cloud od lat i mogą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten tematŚcieżka przewidziana dla inżynierów pozwoli uczestnikom zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu zapobiegania cyberatakom w chmurze, zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa firmowych danych i urządzeń. Uczestnicy dowiedzą się też, jak wykorzystać Software Delivery Shield do poprawy bezpieczeństwa podczas tworzenia oprogramowania oraz co daje implementacja BeyondCorp w modelu Zero Trust.Podczas Google Cloud Days nie zabraknie również. Odbędą się one w formie kilkugodzinnych warsztatów, prowadzonych przez ekspertów z FOTC oraz Google Cloud.Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję poznać aplikacje Google Workspace od strony biznesowej oraz przyjrzeć się ich najpopularniejszym funkcjom, przydatnym w codziennej pracy firm. Warsztat pozwoli im dowiedzieć się, jak aplikacje Google – od Gmaila przez Arkusze po Dysk – wspierają na co dzień pracę w rozproszonym zespole i pomagają znacząco zwiększyć wydajność członków zespołów.Drugi dzień warsztatów będzie obfitował w wiedzę techniczną. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa wdrożonych w firmie usług Google Cloud. Eksperci podzielą się cennymi wskazówkami na temat cyberbezpieczeństwa. Wraz z uczestnikami, krok po kroku, przejdą przez najważniejsze funkcje środowiska Google Cloud i pokażą na co zwrócić uwagę, aby dobrze zabezpieczyć firmowe dane.Kupując bilet na Google Cloud Days, uczestnicy nie tylko mają okazję bliżej poznać technologie chmurowe, ale też pomóc potrzebującym. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.Środki zostaną przeznaczone na profilaktykę cyberprzemocy wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz zasilą projekt edukacyjny dla dzieci Sieciaki.pl. Organizator spodziewa się, że dzięki zebranej kwocie, do ponad 1000 szkół podstawowych w Polsce trafią pakiety edukacyjne na temat cyberprzemocy. Na ich podstawie prowadzone będą zajęcia, w których udział weźmie około 50 000 dzieci.Aby dołączyć do wydarzenia, sprawdź dostępność biletów . Liczba miejsc jest ograniczona. Dotrwa przedsprzedaż, w ramach której można kupić bilety jużza cały dzień spotkań.Źródło: FOTC