YouTuber kupił Ferrari F8 Tributo, by zniszczyć je na oczach widzów

Kto bogatemu zabroni?

Na złość Ferrari niszczy Ferrari F8

Ciekawy przypadek Purrari

Ferrari to jedna z niewielu, jeśli nie jedyna marka motoryzacyjna, która nie pozwala nabywcom swoich samochodów robić z nimi tego, co im się żywnie podoba. Przykładów nie trzeba szukać daleko: o słynnym "Purrari" przeczytacie na końcu tego wpisu. Pewien youtuber postanowił pójść na wojnę z producentem i jego antykosumenckimi praktykami. Wybrał bardzo nietypową metodę walki. Ta rozwścieczy nie tylko, ale też miłośników motoryzacji i zwykłych ludzi.Musicie wiedzieć, że Ferrari sprzedaje swoje auta jedynie wybranym osobom - najbogatszym, stałym klientom i takim, którzy o samochody będą nie tylko dbali, ale też pielęgnować będą ich dobre imię. Youtuber prowadzący kanałz pewnością nie mógł liczyć na taki przywilej. Wydał on zatem ok.(ok. 1,8 mln złotych) naz minimalnym przebiegiem kilku tysięcy kilometrów. Na samym początku nagrania zaznaczył, że nie będzie traktował auta tak, jak chce tego Ferrari. Wręcz przeciwnie, zrobi co w jego mocy, żeby producenta doprowadzić do szału.YouTuber ten znany jest ze swoich ekstremalnych i niezwykle kontrowersyjnych metod na użytkowanie drogich samochodów, o których większość internautów może jedynie pomarzyć. Do tej pory zrzucił z dźwigui założył koła buggy do, co petrolheadzi uznali za profanację. Niedawno kupił sobie czołg i zniszczył helikopter. Youtube lubi demolkę i taki właśnie los czeka Ferrari F8, na pohybel straszeniu pozwami przez motoryzacyjną markę.Co dokładnie youtuber postanowił zrobić z Ferrari F8? Zobaczcie poniższe nagranie, pamiętając przy tym, że to dopiero początek tortur.Ferrari na pewno zareaguje na taką zniewagę. Pytanie brzmi: jak?Najsłynniejszym pozwem wystosowanym w stronę właściciela Ferrari przez Włochów był z pewnością ten dotyczący Purrari. Właścicielem Ferrari 458 Spider był znany muzyk, który w 2014 roku na potrzeby wyścigu Gumball 3000 przerobił auto w taki sposób, że zastąpił oryginalne znaczki Ferrari logo z kotem, nazwą Purrari, a cały pojazd okleił niebieską folią z memem Nyan Cat . Samochód spodobał się niemal wszystkim. Niemal, bowiem Ferrari USA pozwało właściciela.Deadmau5 nie tylko musiał zmienić logo, ale także zaoferować swój samochód dealerowi Ferrari przy ewentualnej próbie odsprzedaży.Źródło: YouTube