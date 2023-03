5 stron internetowych, które uczynią Twoje życie łatwiejszym

Wszystko to za darmo.

RemoveBG - usuwanie tła ze zdjęć online za darmo

MyNoise - ambientowe dźwięki pomagające w skupieniu

Agoodmovietowatch - jaki film / serial obejrzeć?

Photopea - darmowy edytor zdjęć online, jak Photoshop

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNiejednokrotnie szukałem tanich lotów, przeskakując pomiędzy różnymi stronami internetowymi. To zbyt czasochłonne. Korzystałem z kilku wyszukiwarek lotów, ale to właśnie z Lotów Google korzysta mi się najwygodniej. Oczywiście nie sugeruję, że Loty Google mają zawsze najniższe ceny. Niekoniecznie. Ale dzięki tej aplikacji szybko sprawdzisz dostępność połączeń w interesujących Cię terminach w całej masie linii lotniczych. Użytkownik może ustawiać alerty o niskich cenach, łatwo zobaczyć wszystkie najtańsze loty z danego lotniska ma mapie Europy, wraz z ich cenami i wygodnie rezerwować hotele.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuIle razy zapragnęliście usunąć tło ze zdjęcia za jakąś osobą lub przedmiotem? Aby zrobić to dobrze wcale nie trzeba instalować żadnych programów i uczyć się ich skomplikowanej obsługi. Są darmowe narzędzia pozwalające usunąć tło z grafiki w dosłownie kilka sekund. Jedno z nich znajduje się na stronie internetowej RemoveBG. Plik można pobrać bezpłatnie, w wysokiej rozdzielczości.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAmbientowe dźwięki puszczane z głośników komputera lub za pośrednictwem słuchawek pomagają lepiej skupić się na nauce lub pracy. Istnieje co najmniej kilka stron internetowych umożliwiających generowanie takowych odgłosów, ale moja ulubiona to zdecydowanie MyNoise. Ambientu jest tam co nie miara - od muzyki relaksacyjnej, przez odgłosy lasu, deszczu, oceanu, przez chorały gregoriańskie po kojące dźwięki pomagające uśpić małe dzieci. W myNoise możesz nawet tworzyć własne dźwięki.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuCzęsto zastanawiasz się nad tym, jaki film lub serial obejrzeć danego wieczoru? Znasz już na pamięć najwyżej oceniane filmy na imdb oraz filmwebie? Skorzystaj ze strony internetowej o nazwie A Good Movie To Watch. To niezwykle użyteczna wyszukiwarka, która poleci Ci najciekawsze filmy i seriale z Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Showtime oraz kilku innych popularnych platform. Określ platformę oraz opcjonalnie na przykład swój nastrój, rok produkcji i gatunek dzieła, a otrzymasz garść fenomenalnych propozycji.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuW sieci znaleźć da się całą masę przeróżnych darmowych edytorów zdjęć. Przeważnie mają one jednak spore ograniczenia, niejasną politykę prywatności lub inne wady. Photopea nie ma w zasadzie istotnych mankamentów, oferuje interfejs podobny do Adobe Photoshop i działa doskonale. Naprawdę, są tu wszystkie opcje niezbędne do nawet całkiem zaawansowanej obróbki zdjęć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wgrywać tam zdjęcia prosto z Dysku Google, OneDrive lub Dropboxa, choć zalecam w tej kwestii rozwagę.mat. własny