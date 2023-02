Ktoś przejął mi Facebooka - co robić? Jak odzyskać konto?

Co zrobić w razie wpadki?

Typowy scenariusz: nie da się zalogować do Facebooka, bo ktoś "zhakował" konto i zmienił hasło. Wiele razy widziałem już takie przypadki w gronie moich znajomych i ani razu nie był to skutek ataku hakerskiego, a wynik zwykłego braku ostrożności, nieprzestrzegania pewnych praktyk dotyczącychoraz brak. Jeśli jednak już się stało...A więc jeszcze raz: nikt się nigdzie nie włamał. Cyberprzestępca najprawdopodobniej zalogował się na Twoje konto za pośrednictwem Twojego adresu e-mail oraz Twojego hasła. Jak to możliwe? Najprawdopodobniej Twoje dane wyciekły w sieci, być może w efekcie włamania do innego serwisu, w którym wykorzystywałeś to samo hasło. Być może padłeś ofiarą ataku phishingowego i sam przy jakiejś okazji podałeś przestępcom swoje dane logowania do Facebooka.Stosuj unikalne hasła w każdym miejscu w sieci. W zapamiętaniu ich pomogą menedżery haseł Włącz weryfikację dwuskładnikową logowania tam, gdzie to tylko możliwe. Logowanie trzeba będzie wtedy potwierdzić nie tylko hasłem, ale także przepisaniem kodu wysłanego na numer telefonu lub wskazany adres e-mail. Między innymi dlatego nie powinieneś mieć tego samego hasła do skrzynki pocztowej i innych usług...Jak postępować w razie utraty dostępu do Facebooka? Przede wszystkim zastanów się, czy korzystasz z identycznego hasła w swojej bankowości internetowej lub jakimkolwiek innym zakątku sieci. Jeżeli tak, zmień hasła oraz wszystkie jego wariacje. Wykorzystywałeś hasło sloneczko1 do logowania na Facebooku? Zmień również hasła sloneczko5 i sloneczko9 w innych usługach. Staraj się sięgać po ciągi znaków nie składające się w wyrazy - są one trudniejsze do "złamania".W dalszej kolejności. Odpowiedni formularz pt pomoc dotycząca zhakowanego konta znajduje się tutaj . Zostaniesz poproszony o zmianę hasła i przejrzenie ostatniej aktywności związanej z logowaniem. W tym samym miejscu możesz również pomóc odzyskać dostęp do czyjegoś konta, wybierając stosowną opcję.Istnieją też alternatywne metody:Przejdź na komputerze do profilu konta, które chcesz odzyskać.Kliknijpod zdjęciem w tle.WybierzlubWybierzi kliknijKliknij opcjękonto i postępuj zgodnie z instrukcjami.Zdecydowana większość przypadków utraty dostępu do konta na Facebooku jest niestety wynikiem braku rozsądku, a nie nadprzyrodzonych zdolności mitycznych "hakerów".W styczniu dość szeroko opisywałem chociażby zjawisko fałszywych akcji promocyjnych na Facebooku, organizowanych przez przestępców podszywających się pod przeróżne marki. Każdorazowo tysiące osób wpadają w ten sposób w sidła oszustów.Nie dajcie się nabierać i stosujcie w sieci zasadę ograniczonego zaufania. Stosujcie unikalne hasła, włączajcie weryfikację dwuskładnikową. Tyle.Uważajcie.Źródło: mat. własny