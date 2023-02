Fiskus dowie się, co i za ile sprzedajesz na Allegro czy OLX. Szczegóły nowych przepisów

Handel w sieci pod kontrolą

Platformy online, jakczybędą miały od 2024 roku nowe obowiązki, to efekt regulacji unijnych. Dane na temat transakcji trafią do skarbówki więc osoby sprzedające w sieci nawet używane przedmioty mogą trafić na celownik urzędników.Unijna dyrektywa zakłada, że platformy handlowe online będą musiałby automatycznie raportować do urzędów skarbowych transakcje, które spełnią określone kryteria. Te nie są specjalnie wyśrubowane. Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu i wyłapanie handlujących na masową skalę.Przeciętny Kowalski może od przyszłego roku trafić na celownik skarbówki. Wystarczy na jednej platformie dokonaćna kwotę co najmniej(ok. 9500 zł). Co więcej, wystarczy dokonać 30 drobnych sprzedaży (np. ciuchów, mebli czy elektroniki), a dane sprzedającego automatycznie trafią do urzędników.Eksperci wskazują, że nawet jeżeli łączna wartość produktów nie przekroczy 2000 euro, ale będzie to 30 transakcji, dane zostaną przekazane.