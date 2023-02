To Wam się nie spodoba. Allegro Pay bez 3 darmowych rat 0 procent

Złe wieści.

Allegro Pay bez opcji trzech rat 0 procent

Allegro Pay to usługa płatnicza na Allegro, największej polskiej platformie sprzedażowej, która w lipcu 2020 roku powoli zaczęła zastępować PayU. Jedną z większych zalet Allegro Pay jest opcja rozłożenia płatności za zakupy na, dostępna dla osób korzystających z subskrypcji Allegro Smart! . Właśnie dowiedzieliśmy się, że opcja ta wkrótce zniknie z platformy.Biuro prasowe Allegro poinformowało o zmianie regulaminu usługi Allegro Pay, która wchodzi w życie już 14 marca bieżącego roku. Zepsuje ona humor użytkownikom abonamentu Smart!, którzy od czasu do czasu sięgali po opcję zakupu towaru w trzech ratach 0% lub dzielili na części płatność odroczoną w ramach 30-dniowego okresu. Od 14 marca opcja trzech nieoprocentowanych rat znika i zastąpi ją mniej korzystna.Począwszy od 14 marca 2023 roku Allegro Pay udostępni opcję podzielenia płatności na zaledwie dwie darmowe raty 0 procent. Niestety, jednocześnie zniknie możliwość podzielenia na raty uprzednio odroczonej płatności, choć odroczona płatność będzie utrzymana. Bez zmian pozostają oprocentowane opcje rozłożenia płatności na 5, 10 i 20 rat.Allegro tłumaczy się ze swojej decyzji podobnie do tego, jak tłumaczą się ze wzrostu cen wszystkie inne podmioty gospodarcze, zmieniające warunki swoich usług na mniej korzystne. Powodem jest oczywiście szalejąca drożyzna, a konkretnie "wzrost kosztów działalności".Źródło: Cashless, Allegro