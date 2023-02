Kurier nieświadomie pomógł w oszustwie na wnuczka. Grozi mu 8 lat więzienia

Twarde prawo, ale prawo?

Przestępca mimo woli

Osoby starsze regularnie trafiają na celownik wszelkiej maści oszustów. Rozmawiajcie z seniorami o czyhających na nich zagrożeniach. | Źródło: Canva ProPo zrealizowanym kursie do kuriera zadzwoniła ta sama osoba, która poleciła odebrać podobną paczkę w Płocku. Gdy mężczyzna miał już odbierać kolejną przesyłkę, skontaktowała się z nim siostra, która poinformowała go o kobiecie oszukanej metodą "na wnuczka" na kwotę 40 tysięcy złotych. 44-latek skojarzył fakty i zorientował się, że został wplątany w przestępstwo.Mieszkaniec Płońska zgłosił się do KPP w Płońsku, aby poinformować o sytuacji. Usłyszał... zarzut oszustwa tj.za co grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.Policja wobec kuriera zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.Wiele wskazuje na to, że nieświadomy swojego sprzecznego z prawem działania mężczyzna będzie jedynym ukaranym, bowiem przestępców może być trudno namierzyć.Źródło: KPP w Płońsku