Kurt Cobain jak żywy. Nowy utwór Nirvany stworzony przez sztuczną inteligencję

Nowy utwór zespołu Nirvana wygenerowany przez SI

Projekt Lost Tapes of the 27 Club

W 2020 roku spore zainteresowanie czytelników naszego serwisu wzbudził wpis poświęcony sztucznej inteligencji tworzącej nowe kawałki zespołów Nirvana, Metallica i Nickelback . Od tamtego czasu technologię rozwinięto jeszcze bardziej, co zwiększyło możliwości zabawy. Algorytmy "nakarmione" muzyką i tekstami piosenek radzi sobie coraz lepiej, na co dowodem jest ten nowy utwór Nirvany.Od śmierciw 1994 roku fani Nirvany zastanawiali się nad tym, jaką muzykę tworzyłby ich ulubiony zespół, gdyby Cobain nie pozbawił się życia. Niestety, poza kierunkiem wskazanym przez napisany na kilka miesięcy przed śmiercią utwór "You Know You're Right" oraz kilkoma komentarzami lidera Nirvany na temat potencjalnej współpracy z Michaelem Stipe z R.E.M., przed miłośnikami grunge'u piętrzyły się same znaki zapytania. Co by było gdyby Cobain nadal żył? Być może stworzyłby właśnie taki lub podobny kawałek.to utwór skomponowany w całości przez sztuczną inteligencję od Google o nazwie. Muzykę stworzyła SI na podstawie materiału źródłowego w postaci obszernego wycinka twórczości zespołu w formacie MIDI, ale za wokal odpowiada żywy artysta - notabene, radzi sobie świetnie. Skoro Alexa potrafi mówić głosem zmarłych osób na podstawie minutowej próbki dźwięku, można było się tu pokusić o podobne rozwiązanie, ale... być może efekt byłby gorszy? Tekst wygenerowała z kolei sieć neuronowa znająca teksty Nirvany. Wystarczyło zacząć od kilku słów, a program sam dopisywał resztę w założonym klimacie.Pośmiertny utwór Nirvany jest częścią projektu. Każdy utwór jest dziełem sztucznej inteligencji analizującej do 30 utworów każdego artysty i szczegółowo badających wokale w utworach, akordy, tonacje, riffy gitarowe, solówki, bicie perkusji i teksty. Na ich podstawie SI "zgaduje", jak wyglądałyby kolejne kompozycje utrzymane w podobnym klimacie.Tu macie jeszcze "You’re Gonna Kill Me" w stylu Jimiego Hendrixa:Projekt jest dziełem Over the Bridge, organizacji z Toronto, która pomaga członkom przemysłu muzycznego zmagającym się z chorobami psychicznymi.Źródło: Rolling Stone, zdj. tyt. zrzut ekranu z nagrania Nirvana Unplugged in New York