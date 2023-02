Kilka powodów, dla których warto zdecydować się na zasłony w mieszkaniu!

Wydawać by się mogło, że w ostatnim czasie domami i mieszkaniami zawładnęły żaluzje. Z jednej strony tak właśnie jest, jednak z drugiej wciąż istnieje spore grono osób, które wręcz kocha zasłony. Nie wszyscy chcą nowoczesnych rozwiązań. Są takie osoby, które nie wyobrażają sobie przytulnego domu bez zasłon. A nowoczesne zasłony są w stanie spełnić wszelkie wymagania użytkowników. Sprawdź, w czym możesz wybierać oraz zapoznaj się z kilkoma powodami, dla których warto postawić na zasłony.





Modne zasłony to dekoracja dla domu Zasłony zaciemniające zwiększą komfort użytkowników Praktyczne i nowoczesne zasłony — ergonomia snu

Modne zasłony to dekoracja dla domu



Gotowe zasłony w nowoczesnym stylu to przede wszystkim niezwykła dekoracja domu. Sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej przytulne, a jednocześnie odpowiednio chronione przed wścibskimi oczami sąsiadów. Przy pomocy zasłon można ożywić pomieszczenie, które do tej pory wydawało się szare lub mało przytulne. W ostatnim czasie na salonach króluje styl skandynawski. Choć charakteryzuje się on minimalizmem, wystarczy dodać zwiewne firanki czy zasłony, aby uzyskać wymarzony efekt. Moc kolorów sprawia, że każdy znajdzie na rynku coś dla siebie. Jednych kupią różowe zasłony, inni postawią na zasłony szare. Jedno jest pewne — wybierz zasłony takie, które będą ucieleśnieniem Twojego gustu.

Nie da się ukryć, że sporo osób decyduje się na półprzezroczyste zasłony. Są one bardzo ładne, lekkie, zwiewne. Sprawdzą się tam, gdzie nie zależy nam na prywatności i intymności. Można je zastosować w kuchni czy w salonie. W sypialni lepiej jest założyć zasłony, które nie prześwitują.





Zasłony zaciemniające zwiększą komfort użytkowników



W większości zasłony gotowe to te uszyte z nieprzepuszczającego światło materiału. Ostatnio nie brakuje takich tkanin i gotowych produktów z nich stworzonych w sklepach z zasłonami i firankami. Wybór zasłon jest niezwykle ważny, ponieważ to one pełnią następujące funkcje w domu:





gwarantują prywatność — firanki, jak i zasłony doskonale chronią przed wzrokiem przechodniów, jeśli dom położony jest blisko drogi i chodnika, a także przed wścibskim wzrokiem sąsiadów.

chronią przed zbyt silnymi promieniami słonecznymi, głównie w letnie dni — choć sporo osób lubi letnie promienie słońca, w ostatnim czasie można zauważyć nadmiar upalnych dni w naszym kraju. Z tego powodu ludzie chowają się w domach, gdzie chcą mieć spokój, chłód oraz cień. Wybierając nieco grubsze zasłony, na pewno skutecznie ochronią one przed działaniem promieni słonecznych.

ochrona przed alergenami — osoby, które cierpią na alergie, muszą zwracać szczególną uwagę na wietrzenie mieszkania. Z kolei zasłony oraz firany zawieszone w oknach mogą znacząco zmniejszać ilość pyłków przedostających się do wnętrza sypialni.



Zasłony nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale również zwiększają komfort użytkowników. Wystarczy o nie regularnie dbać, piorąc w odpowiednich detergentach i temperaturze zalecanej przez producenta, aby utrzymać je w jak najlepszej kondycji.





Praktyczne i nowoczesne zasłony — ergonomia snu



Zasłony wykorzystywane w sypialni wpływają również na ergonomię snu. Co to oznacza? Kiedy zastosujemy w tym pomieszczeniu wystarczająco grube i nieprzepuszczające światła zasłony, w pokoju będzie zupełnie ciemno w nocy. Dzięki temu w organizmie człowieka wytworzy się melatonina, która jest niezbędna do głębokiego, regenerującego snu. Nie każdy jednak czuje się dobrze w takich pomieszczeniach. Jeśli zupełna ciemność to nie jest rozwiązanie dla Ciebie, możesz wykorzystać zasłony, które sprawią, że w pomieszczeniu panował będzie półmrok.