Walentynkowy prezent od Biedronki na Facebooku? Nie bądź naiwny

Oszukanych zostało już kilka tysięcy osób.

W styczniu napisałem dość długi wpis na temat najpopularniejszego z rodzajów oszustw na Facebooku. Apelowałem, aby przestać odpowiadać na publikowane na Facebooku posty , zachęcające do komentowania i zostawienia reakcji, celem otrzymania nagród wszelakich. Cyberprzestępcy podszywają się pod różnej maści znane marki tylko po to, aby wyłudzić dane osobowe, kart płatniczych, zmusić do subskrypcji premium, przejąć konta lub - w najlepszym wypadku - zbudować odpowiednie zasięgi i sprzedać fanpage. Niestety, podobne apele niewiele dają, a Polacy nabierają się właśnie na kolejny scam. Tym razem dotyczy sklepów Biedronka.Oszustwo na fanpagewygląda identycznie jak w każdym z podobnych przypadków. Oszuści informują internautów o rzekomej akcji rozdawniczej, w której w zamian za komentarz o odpowiedniej treści można otrzymać coś za darmo. Tym razem z okazji Walentynek ma być dostarczane pudełko z różnego rodzaju produktami.Naiwność Polaków niestety nie zna granic. Fanpage już na pierwszy rzut oka. Nie przeszkadzało to absolutnie kilku tysiącom osób w napisaniu komentarzy i udostępnieniu tego posta.

"Z okazji 28 urodzin prześlemy 5000 zł w postaci bonu zakupowego oraz specjalnej torby. dla każdego, kto znajdzie na zdjęciu numer inny niż 803. Do tej pory nikt go nie znalazł, @Biedronka. wciąż szukam kolejnych 300 wygranych!!! spróbujmy szczęścia"

Powtarzam po raz setny:

Liczba oszukanych rośnie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuA potem kolejnego...Źródło: mat. własny - zrzut ekranu...i jeszcze jednego oraz kilku innych.W jednym z postów widnieje link, w którym internauci kierujący są do strony wyłudzającej dane. Należy się na niej zarejestrować, o zgrozo POBRAĆ APLIKACJĘ i na dodatek wysłać swój mobilny PIN poprzez SMS. To niezłe combo, dzięki któremu można stracić dostęp do konta, banku i jeszcze zarejestrować się w usłudze SMS premium.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAdministracja Facebooka jak zawsze w takich przypadkach nie reaguje na zgłoszenia i nie usuwa strony oszustów. Posty również nie są w żaden sposób moderowane, przez co oszukanych zostało już z pewnością co najmniej kilka tysięcy osób.Nie dawajcie się nabrać na tego rodzaju akcje., w ramach którego nie wygracie nic, ale w najgorszym wypadku stracicie cały dobytek swojego życia. Po prostu przestań odpowiadać na te posty na Facebooku. Weryfikuj czy publikuje je jakaś dziwna nowa strona, czy prawdziwy fanpage danej marki. Jeśli takie treści publikuje podmiot nie będący oficjalnym profilem, zgłoś go Facebookowi...Może ktoś się w końcu zainteresuje zgłoszeniami.Źródło: mat. własny