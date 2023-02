Paczkomaty ZNOWU podrożały. Kto zatrzyma to szaleństwo?

To już jest przesada.

Nowe ceny Paczkomatów od 1 marca 2023 roku

Chyba każdy bez wyjątku lubi Paczkomaty InPost. Dzięki nim można bardzo wygodnie odbierać i nadawać paczki wprost z automatów paczkowych, o dowolnej godzinie, bez konieczności czekania w domu na kuriera. Polacy przyzwyczaili się już do tej usługi na tyle mocno, że InPost bez zahamowań zaczął podnosić jej ceny. Po dwóch znaczących podwyżkach w ubiegłym roku przyszła pora na kolejną. Jeszcze bardziej dotkliwą.Niestety, InPost ponownie podnosi ceny Paczkomatów. Wpisuje się tym samym w narrację wielu firm, które każdorazową podwyżkę cen argumentują teraz uniwersalną wymówką: rosnącymi kosztami obsługi. Podwyżki od 1 marca 2023 roku są wyjątkowo dotkliwe i sięgają aż 21 procent.Nowy cennik Paczkomatów dla klientów indywidualnych:- rozmiar 80 x 380 x 640 mm - 16,99 złotych (było: 14,69 złotych)- rozmiar 190 x 380 x 640 mm - 18,99 złotych (było: 15,69 złotych)- rozmiar 410 x 380 x 640 mm - 20,99 złotych (było: 17,39 złotych)Nowy cennik Paczkomatów dla klientów indywidualnych:- rozmiar 80 x 380 x 640 mm - 12,13 złotych (było: 10,19 złotych)- rozmiar 190 x 380 x 640 mm - 13,76 złotych (było: 11,56 złotych)- rozmiar 410 x 380 x 640 mm - 17,53 złotych (było: 14,73 złotych)Rosną także opłaty za dodatkowe usługi - wszystkie można znaleźć w nowym cenniku Paczkomatów Całe szczęście, że firma InPost ma już konkurencję i alternatywy dla Paczkomatów istnieją. Notabene, działają znakomicie. Polecam wypróbowanie usług takich jak Allegro One Box DHL POP BOX , jeżeli denerwują Was nieustanne podwyżki InPostu. W automatach paczkowych Allegro One Box czasami odbierzecie przesyłkę nawet tego samego dnia.Źródło: InPost