Friz na Fame MMA 2023 może zarobić majątek

Przeciętny Polak musiałby pracować na takie pieniądze latami.

Friz na Fame MMA 2023

Ile Friz dostanie za Fame MMA?

Trudno nadążyć za powstającymi w zastraszającym tempie federacjami MMA, zrzeszającymi wszelkiej maści polskich internetowych celebrytów. Jeszcze dziesięć lat temu nie przypuszczałbym, że ktokolwiek będzie chciał oglądać walkę dwóch youtuberów w ringu, a tym bardziej wydawać na to pieniądze. Teraz Polacy są skłonni płacić krocie za obecność na trybunach gal organizowanych przez chociażbylub śledzenie ich poprzez usługi VOD. Pośród dziesiątek walk widzowie byli świadkami pojedynków m.in. lewicowych aktywistów, gwiazdy kamerek dla dorosłych, czy też zmarłego niedawno. Zarobki uczestników walk są zazwyczaj owiane tajemnicą, ale pewien wgląd w nie może dawać stawka, jakiej za pojedynek zażyczył sobiez pewnością przyciągnąłby do Fame MMA nowych widzów, przede wszystkim swoich fanów. W wakacje ubiegłego roku Friz w rozmowie z(jednym z włodarzy Fame MMA) iw ramach programu Aferki na YouTube powiedział, że wziąłby udział w Fame MMA pod dwoma warunkami: finansowym oraz sportowym.Przede wszystkim Friz wycenił swoją walkę na 1,5 miliona akcji Ekipa, które musiałby kupić organizator wydarzenia. Obecnie kurs pojedynczej akcji Ekipa Holding S.A. to zaledwie 4,16 złotych. Donosiliśmy już Wam zarówno o ich nieustannie spadającym kursie , jak i rozgoryczeniu inwestorów, którzy uwierzyli Frizowi w obietnicę sukcesu. W wakacje minionego roku akcje te byłyby warte 7,8 miliona złotych. W tym roku kosztowałyby "zaledwie" 6,24 miliona złotych. To wciąż kolosalne pieniądze. Patostreamer Nitrozyniak w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim w programie "Hejt Park" zasugerował, że za walkę dostał ponad 750 tysięcy złotych.Po drugie, osoba walcząca z Frizem musiałaby stronić od treningów. Po operacji kręgosłupa Friz nie może wykonywać mocnych treningów i na dobrą sprawę w ogóle nie powinien pchać się w tak ekstremalny sport. To prawda, w Fame MMA umiejętności nikogo nie obchodzą, ale treningi powinno się odbywać także po to, aby minimalizować ryzyko kontuzji, o które nie jest trudno.Temat powrócił właśnie teraz, gdy Boxdel w Aferkach powiedział, że sprawdza kurs akcji ekipy dlatego, aby wykupić pakiet 1,5 miliona akcji i wykupić Friza do walki w Fame MMA. Co ciekawe, Boxdel wierzy, że gala z udziałem Friza mogłaby się zwrócić.Na galę Fame MMA 14 sprzedano 550 tysięcy dostępów po co najmniej 29,99 złotych. Przed odjęciem podatków daje to kwotę. Do tego dochodzą bilety na event stacjonarny. Nic dziwnego, że skoro w grę wchodzą tak duże pieniądze, właścicieli federacji może być stać na opłacanie gwiazd największego internetowego formatu.za 47 sekund walki zarobiła ok. 200 tysięcy złotych.za walkę w Fame MMA 5 miał dostać ok. 300 tysięcy złotych.za FAME 4 zgarnęła podobno 450 tysięcy złotych. Dziś te stawki określono by mianem przeciętnych.Źródło: YouTube, zdj. tyt. kadr z filmu na kanale Karol Friz Wiśniewski