ChatGPT już w wyszukiwarce Bing. Nadchodzi koniec Google?

To prawdziwa rewolucja.



Microsoft postanowił zaprezentować światu zupełnie nową wersję wyszukiwarki Bing, która wspierana będzie przez sztuczną inteligencję, a konkretniej – szalenie popularny ostatnio ChatGPT. Zaimplementowane zmiany mają uczynić usługę nie tylko bardziej zaawansowaną, ale także stanowiącą prawdziwą konkurencję dla giganta z Moutain View. Niedługo użytkownicy mają przekonać się czy jest na to w ogóle jakakolwiek szansa.





Bing w nowej odsłonie to m.in. integracja z AI



Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami dosyć mocnych przepychanek jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Wykorzystywana jest ona do generowania nie tylko zdjęć czy filmów, ale również artykułów czy przeróżnych informacji. Stanowi także nieocenioną pomoc w zakresie analizy wprowadzanych danych i ich sprawnej rozbudowie. Dlatego też mówimy o świetnym dodatku do i tak dosyć zaawansowanych przecież wyszukiwarek.



Microsoft postanowił zaatakować jako pierwszy i zorganizował wczoraj konferencję poświęconą nowej wersji usługi Bing, nad którą prace rzecz jasna wciąż trwają, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się jakichkolwiek konkretów. Przede wszystkim mówimy o odświeżeniu interfejsu od jego wizualnej strony – poszczególne elementy prezentują się nieco inaczej, podobnie ma się sprawa ze sposobem prezentacji wyników wyszukiwania.



Prawdziwą rewolucją zdaje się być jednak pasek boczny znajdujący się po prawej stronie, który stanowi uzupełnienie standardowych rezultatów – ujrzymy tam m.in. przeróżne ciekawostki, wskazówki oraz rozszerzone definicje poszukiwanego zjawiska, wydarzenia czy przedmiotu. Jeśli będziemy chcieli gdzieś pojechać, to wyszukiwarka da nam znać np. o istotnych ograniczeniach i ciekawostkach na temat konkretnej lokalizacji.



Źródło: wł.



To jednak nie wszystko, co nowy Bing ma zaoferować klientom. Pojawi się także bezpośredni czat umożlwiający uzyskanie potrzebnych informacji w mgnieniu oka – ich poziom zaawansowania i jakości ma być rzecz jasna bardzo wysoki, lecz na razie nie ma opcji sprawdzenia tego w praktyce. Microsoft przy okazji dał znać, że wyszukiwarka będzie zasilana przez system o wiele „mądrzejszy” od konsumenckiej wersji narzędzia ChatGPT.



Źródło: wł.



Mówimy tu bowiem o wykorzystaniu nowej iteracji tegoż rozwiązania od firmy OpenAI oraz wspomaganiu jej poprzez opracowany przez giganta model uczenia maszynowego o wdzięcznej nazwie Prometheus. Co to oznacza? No cóż – najważniejszą kwestią są automatyczne aktualizacje danych oraz zwiększona trafność wyników, czyli tak naprawdę wszystko to, co stanowi rdzeń dobrze działającej usługi tego typu.



Źródło: wł.



Na ten moment można korzystać z wersji zapoznawczej – zasięg oferowanych przez nią funkcjonalności jest nieco ograniczony, ale pozwala zobrazować sobie jak gigant technologiczny wyobraża sobie internetową przyszłość. Należy też pamiętać, iż Google nie planuje zbyt długo zostawać w tyle. Już dziś wieczorem koncern zorganizuje własną konferencję, na której poznamy szczegóły projektu Bard, czyli konkurencji dla wyżej wspomnianego ChatGPT.



Nie wiadomo, który moloch wygra tę bitwę, ale jedno jest pewne – czeka nas sporych rozmiarów ewolucja podejścia do wyszukiwania treści w internecie. Miejmy nadzieję, że jako użytkownicy sporo na tym zyskamy.



Źródło: Windows Central, wł.