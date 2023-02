Ruszył eSCOR. Kierowco, zobacz online jak oceniają Cię ubezpieczyciele

Wygeneruj bezpłatny raport.

Co to jest eSCOR?

Jak wygenerować raport w eSCOR?

Dlaczego moja składka OC i AC jest taka wysoka? Z pewnością nie jeden z Was ubezpieczając kiedyś swój samochód zadawał sobie takie pytanie. Kryteria wyliczania wysokości składki ubezpieczenia pojazdu są dość zagmatwane, ale w końcu stały się one nieco bardziej przejrzyste. Od teraz każdy kierowca może sprawdzić w sieci, jak oceniają go towarzystwa ubezpieczeniowe. Wszystko za sprawą uruchomionego właśnie przez(UFG) narzędzia(eSCOR).eSCOR to uruchomiona właśnie platforma dla osób fizycznych, firm oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka powstał w celu zwiększenia świadomości w zakresie kosztu obowiązkowej polisy OC w odniesieniu do historii ubezpieczeniowej. W obrębie systemu każdy możez oceną w skali od 1 do 5 i dowiedzieć się, czy jest traktowany jako klient bezpieczny (5), czy wysokiego ryzyka (1).Co ważne, oceny dokonywane są w ramach grup. Na przykład ocena 5 oznacza pulę 20 procent kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową. Dla osób fizycznych jest to grupa wiekowo-geograficzna, a dla prawnych - geograficzna.Odpowiedzialni kierowcy, tacy jak ja, mają wysoką ocenę eSCOR. | Źródło: mat. własnyPrzejdź na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl Zaloguj się w portalu na, na przykład przez Profil Zaufany lub utwórz konto na UFG.Jeśli nie masz jeszcze Profilu Zaufanego, dowiedz się z naszego poradnika, dlaczego warto go utworzyć. To naprawdę łatwy i szybki proces.Po zalogowaniu wybierz z lewej "Ocena eSCOR".Podaje swoje dane osobowe, aby wygenerowaćlub dodaj dane pojazdu, aby otrzymaćKliknij przycisk złóż wniosek o ocenę eSCOR.