Poczta Polska wprowadza płatne e-maile. Listy elektroniczne to żart z konsumentów

Czy ktoś spodziewał się czegoś innowacyjnego?



Poczta Polska postanowiła wprowadzić do swojej oferty Q-Doręczenia, usługę do złudzenia przypominającą znane wszystkim e-maile. Skorzystanie z niej wiązać się będzie jednak z pobraniem stosownej opłaty oraz koniecznością założeniem specjalnego adresu. Wygląda więc na to, że państwowa spółka nadal ma spore problemy z implementacją czegoś przynajmniej trochę nowoczesnego/innowacyjnego. Czym jednak tak naprawdę jest wdrożona nowość?





Płatne e-maile to nowy pomysł Poczty Polskiej



Poczta Polska niespełna dwa lata temu postanowiła zaproponować podmiotom publicznym coś, co zostało nazwane jako Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – mówimy tu o usłudze umożliwiającej wysyłanie korespondencji elektronicznej, wszystko w celu oszczędzenia sobie nie tylko czasu, ale również konieczności umieszczania wszystkiego na fizycznym nośniku informacji. Teraz całość została nieco ulepszona.



Mowa bowiem o wdrożeniu Q-Doręczeń (Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego), czyli możliwości skorzystania z komunikacji elektronicznej przez osoby fizyczne, firmy, przedsiębiorców i stowarzyszeń. Mówimy więc tak naprawdę o zwykłych mailach, ale opisanych w bardzo skomplikowany sposób. Oczywiście spółka zapewnia, iż mówimy o innowacyjnym i niespotykanym na skalę światowym rozwiązaniu. Dlaczego?



Przede wszystkim niezbędne jest założenie specjalnego Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE), który nadawany jest przez ministra odpowiedzialnego za informatyzację. Gdy wniosek złożony na platformie GOV.pl zostanie zaakceptowany, to otrzymamy dostęp do Skrzynki Doręczeń Kwalifikowanych (SDK). Tak skomplikowany proces zapewnić ma przede wszystkim bezpieczeństwo korespondencji, dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu, prywatność danych, pewność tożsamości odbiorcy oraz brak spamu czy reklam. Nie da się ukryć, iż te dwie ostatnie pozycje mogą wydawać się kuszące.



Źródło: Poczta Polska



Problem jest jednak taki, że Q-Doręczenia to usługa płatna. Za wysłanie jednego wirtualnego listu należy uiścić opłatę w wysokości 2,20 zł, co wydaje się w 2023 roku pomysłem wręcz abstrakcyjnym. Oczywiście ma to być uzasadnione wyżej wymienionymi zaletami, ale przy okazji Poczta Polska informuje o niemożności dołączania załączników ważących więcej niż 10 MB. Serio?



Pomysł został już wdrożony w życie i można na własnej skórze przekonać się o działaniu nowego pomysłu państwowej spółki. Trudno jednak mi sobie wyobrazić, by skorzystali z niego zwykli obywatele, gdyż raczej nie ma to najmniejszego sensu – co innego w przypadku poszczególnych organów Skarbu Państwa i innych specyficznych podmiotów. Bardzo jednak bawi mnie, że Poczta Polska ma takie trudności z implementacją czegoś, co przyda się klientom i będzie mogło konkurować z propozycjami prywatnych firm.



Na razie chyba pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Źródło: Poczta Polska