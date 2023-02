Włóż papier toaletowy do lodówki i zobacz, co się stanie. Podziękujesz później

Domowa, sprawdzona metoda.

Dlaczego ludzie wkładają papier toaletowy do lodówki?

Triki z Internetu można podzielić na te całkowicie idiotyczne, niepraktyczne i niedziałające, te całkiem użyteczne oraz te z pogranicza. Ten, który chcę opisać w tym wpisie, zaliczam do trzeciej grupy. Dotyczy on "cudownej" mocy sprawczej rolki papieru toaletowego włożonej do lodówki. Co się stanie, gdy włoży się papier toaletowy do lodówki? Wiele osób będzie zdumionych.Uważa się, że, ale półki powinno się przecierać nawet raz w miesiącu. Konieczność zachowania higieny wewnątrz tego urządzenia to coś, o czym pamięta zaskakująco niewielki odsetek Polaków. Wielu rodaków ma w zwyczaju od święta odmrażać zamrażarkę i ewentualnie przy tej okazji wyczyścić wnętrze lodówki. Opisywany tu trik powinien spodobać się nie tylko osobom sporadycznie myjącym lodówkę od wewnątrz, ale też miłośnikom czystości.Rolka papieru toaletowego włożona do lodówki sprawi, że błyskawicznie. Dla poprawienia efektu papier toaletowy warto jeszcze zamoczyć w wodzie z odrobiną. Sodę oczyszczoną znajdziesz za grosze w dowolnym sklepie spożywczym. Papier nie zamoczony w sodzie oczyszczonej sprawdzi się przy okazji dobrze jako pochłaniacz wilgoci, zapobiegając osadzaniu się kropli wody na ściankach lodówki.Alternatywne, domowe metody na pozbycie się irytujących zapaszków to umieszczenie w lodówce odrobiny kawy, torebek po czarnej herbacie po jednej na każdą z półek lub przekrojonego na pół surowego ziemniaka. Nie muszę chyba mówić, że przedmioty takie usuwa się po dwóch dobach, maksymalnie trzech.