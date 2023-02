Logan Paul został pozwany. YouTuber oszukiwał ludzi na grze NFT

Twórca ma odpowiedzieć za liczne manipulacje.



Logan Paul to dosyć znany twórca internetowy, który znany jest głównie ze swoich kontrowersyjnych akcji (podobnie zresztą jak jego brat). Teraz ponownie zrobiło się o nim głośno – okazuje się, że jego gra mobilna wykorzystująca koncept NFT okazała się zwykłym scamem. Pokrzywdzeni konsumenci zdecydowali się więc na pozwanie mężczyzny za liczne manipulacje oraz wyłudzenia. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, gdyż wydaje się naprawdę interesująca.





Logan Paul odpowie za scamową platformę NFT



Kojarzyć tytułowego influencera możecie chociażby z wydarzenia mającego miejsce pod koniec 2017 roku, kiedy to na jego kanale pojawił się filmik ukazujący podróż po Aokigahara – lokacji występującej w mediach głównie pod nazwą „las samobójców”. Logan Paul natknął się tam na zwłoki osoby, która targnęła się na swoje życie poprzez powieszenie. Wszystko zostało udokumentowane oraz wrzucone do sieci, przez co twórca spotkał się z ogromną falą krytyki oraz finalnie blokadą na portalu YouTube – potem została ona zdjęta.



Teraz natomiast mamy do czynienia ze sprawą o nieco innym charakterze. Po ponad roku zakończyło się szczegółowe internetowe śledztwo dotyczące projektu CryptoZoo, którego twórcą jest powyżej opisany YouTuber – prowadził je Stephen Dindeisen prowadzący popularny kanał Coffeezilla. Koniec końców okazało się, iż gra oparta na technologii blockchain okazała się czymś w rodzaju oszustwa. Paul obiecał bowiem zapewnienie pasywnego dochodu najbardziej zagorzałym użytkownikom oraz inwestorom, a skończyło się na przedwczesnym sprzedaniu całej waluty, więc tak naprawdę żaden użytkownik nie zobaczył na swoim koncie nawet jednego dolara.





Logan Paul was just sued in a class action lawsuit for his role in CryptoZoo, along with Jeff Levin, Crypto King, Eddie Ibanez and more. pic.twitter.com/Wmk3jM8grx — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) February 3, 2023

Środki miały powędrować wyłącznie do niektórych osób zaangażowanych w czynny rozwój CryptoZoo – niektórzy klienci nie będący pracownikami podobno stracili tysiące dolarów. Sam zainteresowany przez miesiące wdawał się w ostrą dyskusję z krytykującymi go użytkownikami, nagrał nawet specjalny materiał wideo odnoszący się do śledztwa Stephena. Film jednak zniknął w sieci, a Logan chyba nieco się opamiętał – chociaż bardziej pasowałoby określenie „próbował uniknąć konsekwencji”.



Przeprosił on bowiem wszystkich swoich widzów i zakończył rozwój swojego przedsięwzięcia, które i tak nie miało się dobrze od sierpnia 2021 roku, czyli… od momentu premiery unikatowej platformy. Jak się okazuje, internauci nie zamierzają YouTuberowi odpuścić. Złożyli oni właśnie pozew zbiorowy przeciwko Paulowi, co rzecz jasna było do przewidzenia. Udało się nieco przyspieszyć cały proces, bowiem jednym z pokrzywdzonych klientów okazał się policjant z Teksasu, który zainwestował w CryptoZoo około 3000 dolarów z myślą o zarobieniu pokaźniejszej sumy.



Tak wygląda większość komentarzy pod filmami Logana / Źródło: wł.



Miłej lektury :) / Źródło: wł.



Powód domaga się odszkodowania w wysokości 75 000 dolarów za „zmowę w celu popełnienia oszustwa, oszukańcze wprowadzenie w błąd, liczne zaniedbania oraz bezpodstawne wzbogacenie się”. Mówimy więc o naprawdę poważnych oskarżeniach, które zresztą nie dotyczą tylko Logana, ale także wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie gry. Sprawa jest na razie w toku, a pozwany nie udzielił jeszcze komentarza odnośnie do sytuacji.



Miejmy jednak nadzieję, że YouTuber odpowie za dokonane oszustwa.



Źródło: Kotaku