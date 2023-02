Udawał na YouTube, że gra w GTA Vice City. Zamordował kobietę w ciąży

Plan (nie)doskonały.



Czegoś takiego historia nie znała. YouTuber Stephen McCullagh emitował fałszywą transmisję na żywo, na której rzekomo grał w



Zorganizował stream, aby wykluczyć swoją rolę w morderstwie

Czegoś takiego historia nie znała. YouTuberemitował fałszywą transmisję na żywo, na której rzekomo grał w Grand Theft Auto: Vice City . Nie byłoby w tym absolutnie niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że stream stworzył wyłącznie po to, aby dać sobie alibi. Podczas emisji materiału wideo McCullagh miał zamordować ciężarną kobietę. Tak stwierdzili w czwartek prokuratorzy w Wielkiej Brytanii.Wszystkie ważne brytyjskie media, w tym BBC, The Guardian i Belfast Telegraph relacjonowały rozprawę w sądzie w Lisburn w Irlandii Północnej. Brytyjscy prokuratorzy oskarżyli na niej Stephena McCullagha o zamordowanie. Do zabójstwa miało dojść 18 grudnia 2022 roku w tym samym czasie, w którym mężczyzna prowadził stream na swoim kanale w serwisie YouTube . Transmisja nie była według oskarżycieli prowadzona na żywo, a uprzednio nagrana.