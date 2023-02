Naukowiec: sztuczna inteligencja może zniszczyć naszą cywilizację

Poważne obawy.



Amerykańsko-chiński wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji rozwija się w najlepsze. Obie międzynarodowe potęgi walczą o władzę nad szybko rozwijającymi się algorytmami oraz modelami sieci neuronowych. Jeden z badaczy z Harvardu skomentował całą tę sytuację twierdząc, że jeśli nie położymy jej wkrótce kresu, to może przybrać ona bardzo niebezpieczny obrót.



Ludzkość miałaby zapłacić za to wszystko wysoką cenę.



Czy sztuczna inteligencja jest w stanie realnie zagrozić ludzkości?



W swojej wypowiedzi dla The Boston Globe, Will Henshall, dyplomowany badacz z Harvard Kennedy School of Government twierdzi, iż jeśli Stany Zjednoczone i Chiny nie znajdą wkrótce sposobu na zmniejszenie ryzyka związanego z rozwojem AI, oba kraje mogą stanąć w obliczu katastrofy.