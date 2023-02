Nadchodzi koniec plików cookies. Google podało datę

Szykuje się rewolucja?



Wiele wskazuje na to, że już wkrótce pożegnamy pliki cookies z przeglądarek internetowych. Google zdecydowało się na przekazanie garści informacji na temat swoich ambitnych planów, lecz jak się okazuje – użytkownicy muszą uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Prace nad opracowaniem technologii zastępczej są bowiem niezwykle czasochłonne. Kiedy więc możemy spodziewać się rewolucji w sposobie przeglądania sieci?





Google planuje pozbyć się cookies z przeglądarek



Tak zwane „ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane najczęściej w przeglądarce lub aplikacji na urządzeniu konsumenta. Są one wysyłane przez odwiedzaną witrynę i pozwalają zapamiętać informacje na temat tejże wizyty – dzięki temu ponowne wejście na stronę jest nieco szybsze i dostosowane do osobistych preferencji (np. domyślny język czy zawartość koszyka). Nie można też zapominać o zestawach danych pozwalających właścicielom portali na „dowiedzenie się” jak odwiedzający korzystają z ich usług. Budzącym najwięcej kontrowersji rodzajem cookies jest bez wątpienia ten wykorzystywany w celach reklamowych.



Wydawać więc by się mogło, że nie ma mowy o odejściu od tej technologii. Jak się jednak okazuje, nad realizacją takiego scenariusza pracuje właśnie Google – mowa tu o projekcie Privacy Sandbox, którego założeniem jest właśnie pozbycie się „ciasteczek” pochodzących od stron trzecich z przeglądarek internetowych. Wiązałoby się to ze znacznym ograniczeniem zjawiska ukrytego śledzenia – wciąż powszechnego, nawet w dobie zaostrzonych przepisów, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej.



Wszystko to wiąże się jednak z budową zupełnie nowych technologii, nawiązaniem ścisłej współpracy z całą branżą wydawniczą i ogarnięciem masy innych rzeczy. To zajmuje czas i wygląda na to, iż nawet Google nie zdawało sobie sprawy z rozmiarów organizowanego przedsięwzięcia. Początkowym planem było bowiem pozbycie się plików cookies do końca ubiegłego roku, potem doczekaliśmy się przełożenia wdrożenia przedsięwzięcia na ten rok. No cóż, to także się nie ziści.



Źródło: pexels.com



Najnowszy raport kwartalny koncernu rzuca nowe światło na najbliższe plany. Stwierdzono, że wciąż trwają zaawansowane prace nad usunięciem plików cookies, lecz ma się to stać dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Warto zaznaczyć, iż ta data stanowi dopiero początek wdrażania ambitnego planu w życie – całość zostanie podzielona na kilka etapów, których szczegóły nie są jeszcze do końca znane.



Privacy Sandbox wciąż jest więc faktem i wszystko wskazuje, że już za kilka lat będziemy świadkami ukazania się znacznie mniej inwazyjnych API – te będą przede wszystkim bardziej ujednolicone i nastawione na konkretne aspekty powiązane z danymi należącymi do użytkowników. Mowa tu chociażby o kategoryzowaniu klientów jako członków określonego segmentu rynku, stosownym ocenianiu kliknięć w reklamy i pomocy w zwalczaniu internetowych oszustw.



Sama idea wywołuje rzecz jasne liczne dyskusje – zwłaszcza w środowiskach nastawionych negatywnie do Big Tech. Nie da się jednak ukryć, iż Google posiada ogromną władzę jeśli chodzi o narzucanie rozwiązań stosowanych w przeglądarkach, głównie ze względu na silnik Chromium wykorzystywany we większości z nich. Dlatego też programiści prędzej czy później zapewne będą zmuszeni do wykonania oczekiwanego ruchu – inaczej zostaną daleko w tyle.



Na razie jednak pozostaje oczekiwać na konkretniejsze informacje ze strony Google – tych raczej powinniśmy spodziewać się co najmniej za rok.



Źródło: TechRadar