Netflix walczy z dzieleniem kont. Nadchodzi fala blokad

Użytkownicy mają się czego obawiać.



Netflix zdecydował się na przekazanie ważnych informacji odnośnie do zmian w obrębie systemu współdzielenia kont. Okazuje się, że już niedługo część użytkowników straci możliwość oglądania filmów i seriali na popularnej platformie. Powodem jest wprowadzenie trudnego do obejścia wymogu bycia podłączonym do tej samej sieci, co osoba płacąca za miesięczny abonament. Wszystko więc wskazuje na to, że powoli nadciąga kres wolnej amerykanki. Czy polscy konsumenci również mają się czego obawiać?





Netflix będzie blokować dostęp do platformy nieuczciwym użytkownikom