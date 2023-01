Niespodzianka dla fanów The Last of Us w Google. Zobacz easter egg

Zainfekuj wyszukiwarkę grzybem.

Google – easter egg z The Last of Us

Grzyb aktywujący w Google easter egg z The Last of Us. | Źródło: mat. własne

Jedna z wielu ciekawostek w wyszukiwarce

Cóż, o serialumówi się obecnie wszędzie. Na szczęście, z tych dobrych powodów. Jego pierwsze dwa odcinki względnie dobrze, a nawet bardzo dobrze wpisały się bowiem w gusta widzów – zarówno tych, którzy wcześniej mieli do czynienia z grą o takim samym tytule, jak i tych, którzy w pierwowzór nie grali.Teraz telewizyjna adaptacja The Last of Us doczekała się własnego easter egga w. Nic dziwnego. Frazy powiązane z serialem cieszą się bowiem w wyszukiwarce ogromną popularnością.Na czym wspomniany easter egg polega? Aby się o tym przekonać, wpisz w Wyszukiwarce Google zapytanie o treści „The Last of Us”. W wynikach wyszukiania zjedź na sam dół strony, po czym zacznij ponownie scrollować w górę. Na ekranie pojawi się wówczas grzybek na czerwonym tle.Kliknięcie w ikonę wspominanego grzybka sprawi, że „zarazisz” wyszukiwarkę Google pasożytniczym grzybem– tym samym, który wywołał katastrofalną w skutkach pandemię w The Last of Us, a który w prawdziwym świecie zamienia w zombie mrówki . Na ekranie ujrzysz macki, a właściwie maczugi grzyba, wraz z jego innymi tworami. Kliknij w grzyba jeszcze kilka razy, a grzyb zasłoni większość ekranu. Mimo to wyniki wyszukiwania nadal będziesz mógł przeglądać, jak gdyby nigdy nic. By wyłączyć easter egg, wystarczy że klikniesz w ikonę „X”, która pojawia się obok ikony grzyba.Oczywiście, easter egg powiązany z The Last of Us jest tylko jednym z wielu, które skrywają się w Google. Na przykład jeśli wpiszesz w Google frazę „meteoryt”, przez wyniki wyszukiwania przeleci meteoroid, a ekran się dosłownie zatrzęsie.Niestety, niektóre easter eggi są dostępne w Google tylko tymczasowo. Kto wie, być może tak samo będzie w przypadku easter egga z The Last of Us.Źródło: Google / fot. tyt. Canva