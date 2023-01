Ekologiczne pobieranie Xbox zamachem na demokrację. To zdanie części polityków

Dziwne tezy głoszone przez konserwatystów.

Środowisko republikańskie z USA negatywnie wypowiada się o nowej funkcji Microsoftu z Xboxów

Mniej więcej dwa tygodnie temu Microsoft ogłosił wprowadzenie specjalnej funkcjii ogólnego stanu niższego zapotrzebowania na energię konsoli, jeśli nie jest potrzebny jej wzmożony wysiłek obliczeniowy. Pewne procesy miałyby zaczynać się w momencie występowania większego udziału energii w sieci, która została pozyskana ze zrównoważonych źródeł. Podobna opcja dostępna jest też w systemie operacyjnym Windows 11. Jeśli jednak ktoś bardzo nie chce stosować się do nowości, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby jej stan był nieaktywny. Każdy ma wybór i może przynajmniej w tak minimalnym stopniu być bardziej ekologicznym. To tylko kropla w morzu (jak i nie malutka część kropli), ale zawsze coś. Całościowo trochę zmniejszy ślad węglowy wszystkich graczy. Poza tym pozwala na ograniczenie zużycia energii w godzinach szczytu.Jednak mimo tego pomysł Microsoftu mocno nie spodobał się części polityków z USA. Niektórzy bardziej konserwatywni przedstawiciele republikanów, wypowiadali się z oburzeniem o ekologicznym downloadzie w konsolach Microsoft Xbox Series. Na początku republikański sanator Ted Cruz poparł i retweetował artykuł z konserwatywnego medium The Blaze, w którym autor dopuścił się licznych błędów merytorycznych. Co ciekawe Ted Cruz wcześniej uderzał w gry wideo. Np. podczas konwencji NRA w maju, kiedy obwinił elektroniczną rozrywkę i brak wspólnoty z Kościołem, za główne powody przemocy, chwaląc przy tym dostęp do broni palnej. Była to reakcja na tragiczną strzelaninę w Uvalde.