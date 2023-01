Zaczęło się. Pierwsze duże miasto chce zakazać Paczkomatów

Kilkadziesiąt automatów musi zniknąć.

Paczkomaty InPost i automaty paczkowe Allegro w Poznaniu muszą zostać usunięte

"Miejski konserwator wydał decyzje nakazowe dotyczące demontażu tych urządzeń. I również będą zapewne postępowania dotyczące nie tyle legalizacji, co uzyskania pozwoleń na montaż tego typu urządzeń w strefie ochrony konserwatorskiej. I tu w tym zakresie oczywiście konieczne jest przedstawienie wniosku o pozwolenie, przedstawienie projektu czy propozycji zagospodarowania lokalizacji"

"Naszą filozofią jest aby urządzania Paczkomat wpisywały się w tkankę miejską, a sieć logistyczna rozwijała się w sposób zrównoważony. Rozbudowując sieć urządzeń Paczkomat bierzemy pod uwagę zarówno rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępu do najbardziej nowoczesnych i ekologicznych usług logistycznych w Polsce, jak lokalne wymagania związanie choćby ze strefami miast będących pod opieka konserwatora. InPost współpracował i współpracuje ze wszelkimi powołanymi do tego organami i wypełnia ich decyzje, nawet jak w tym przypadku będzie to wiązało się z - mamy nadzieję czasowym - ograniczeniem dostępności usług Grupy InPost dla mieszkańców Poznania. Z góry przepraszamy klientów za brak dostępności niektórych Paczkomatów, jednak w niektórych lokalizacjach musieliśmy zdemontować nasze maszyny z uwagi na stanowisko konserwatora"

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, do postawienia automatów paczkowych nie jest wymagane specjalne zezwolenia. Jedynym wyjątkiem są miejsca w. W lipcu Radio Poznań ujawniło, że Paczkomaty InPost i automaty paczkowe Allegro One Box operują bez zezwolenia w strefie konserwatorskiej w centrum Poznania. Teraz okazuje się, że decyzją konserwatora zabytków, mają zniknąć.W Poznaniu problem rzekomo nielegalnie postawionych automatów paczkowych zgłaszały do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przede wszystkim rady osiedlowe. Konserwator przeanalizował zgłoszenia dotyczące urządzeń stojących m.in. w dzielnicach Sołacz i Jeżyce. Tylko pojedyncze automaty paczkowe postawiono uzyskując niezbędną zgodę.- podaje Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.Automaty paczkowe ulokowane bez zezwolenia muszą zostać zdemontowane z prostej przyczyny: konserwator nie może wydać zgody dotyczącej już postawionych obiektów. Zarówno Allegro, jak i InPost odwołały się od kar pieniężnych w wysokościw przypadku InPost orazw przypadku Allegro. Odwołania rozpatrzy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.- podaje InPost w oświadczeniu nadesłanym serwisowi radiopoznan.fm.Źródło: radiopoznan.fm