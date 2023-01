Ekstraklasa piłkarska za darmo na YouTube

Miła niespodzianka dla kibiców piłkarskich.

Stal Mielec - Lech Poznań online za darmo na YouTube

TEGO JESZCZE NIE BYŁO! Po raz pierwszy w historii zobaczycie mecz @_Ekstraklasa_ na YouTube!



Piątkowe starcie @FksStalMielec - @LechPoznan będzie dostępne dla wszystkich tylko na naszym kanale na YouTube - start o 20:00



Więcej szczegółów tutaj: https://t.co/cmVZoCRQMg pic.twitter.com/ZkGYLdtXTp — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 24, 2023

Gdzie oglądać polską ligę piłkarską?

Nie lada gratkę dla polskich internautów przygotował, o ile oczywiście gratką można określić możliwość bezpłatnego oglądania polskiej Ekstraklasy piłkarskiej. Za kilka dni piłkarze w Polsce wznowią rozgrywki ligowe, a jedno z ciekawszych spotkań po raz pierwszy w historii transmitowane będzie za darmo na YouTube.Zespoły PKO Ekstraklasy w piątek 27 stycznia wznowią rywalizację o tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Rozgrywki 18. kolejki zainauguruje o godzinie 18:00 mecz. O godzinie 20:30 rozpocznie się z kolei spotkanie. Każdy z Was będzie mógł je obejrzećna kanale YouTube Canal+ Sport, niezależnie od tego, czy posiada dostęp do Canal+. Canal+ informuje, że darmowa transmisja z meczu Stal Mielec - Lech Poznań na YouTube rozpocznie się już o godzinie 20:00 w studio. Oba kluby zajmują się w czołówce ligowej tabeli, co powinno być gwarancją niezłych emocji. Lech obecnie plasuje się na 6. pozycji z 28 punktami, a Stal Mielec na 7. miejscu z 27 punktami, mając jedno zaległe spotkanie.Spotkanie Stal Mielec - Lech Poznań komentować będą Michał Mitrut i Grzegorz Mielcarski.Niestety, nie wiadomo czy jest to jednorazowa akcja, czy może Canal+ będzie częściej sprawiał takie niespodzianki polskim kibicom piłkarskim.Za darmo brzmi jak uczciwa cena za takie... widowisko. ;)Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy są dostępne w kanałach sportowych CANAL+ oraz CANAL+ online. Można je obejrzeć m.in. za pośrednictwem serwisu Canal+ Online.Źródło: Canal+