To widzielibyśmy z Ziemi, gdyby Słońce zastąpiły inne gwiazdy

Wyobraź sobie taki widok.



Każdy wie, że rozmiar Widzialnego Wszechświata jest ogromny. O ile jednak każdy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że przebiegnięcie dystansu 50 metrów jest proste, 5 kilometrów stanowi większe wyzwanie, a 42 kilometrów to spory wysiłek, to wartości pokroju 4,6508E10 lat świetlnych nie mieszczą się już w ludzkiej wyobraźni. Taki właśnie promień ma Widzialny Wszechświat. Podobnie jest ze Słońcem: wydaje się duże, ale czy wiecie jak gigantyczne są inne gwiazdy?



Gdyby Słońce zastąpić inną gwiazdą...

Materiał wideo wrzucony na kanał SPUDS na YouTube ma charakter czysto rozrywkowy. Gdyby Słońce zastąpić dowolną z gwiazd przedstawionych na filmie, ludzkość najpewniej przestała by istnieć. Poza tym, zmianom uległyby także orbity wszystkich planet w Układzie Słonecznym. Materiał ma za zadanie wyłącznie podziałać na wyobraźnie i uzmysłowić sobie, jak bardzo rozmiarami różnią się od siebie znane człowiekowi gwiazdy.



Na start parę danych. Słońce ma średnicę 1 392 000 kilometrów, co przekłada się na 109 średnic Ziemi. Jego powierzchnia to z kolei 6 090 000 000 000 km2, co odpowiada 11 900 powierzchni Ziemi. Zaczyna się robić ciekawie? Masa Słońca wynosi 1 989 100 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogramów, czyli 333 950 mas Ziemi. Gwiazda centralna Układu Słonecznego ma promień 696 342 km, czyli 109 R (promieni Ziemi). Odległość Słońca od Ziemi to 149 600 000 km, czyli zaledwie 8 min i 19 sekund świetlnych.



Przetrawiliście te dane? To teraz z tą wiedzą zapraszam do obejrzenia porównania rozmiarów Słońca z kilkoma innymi znanymi człowiekowi gwiazdami. W pewnym momencie widzowie zostają przeniesieni na księżyc Neptuna o nazwie Triton z prozaicznej przyczyny... rozmiary prezentowanych gwiazd stają się tak gargantuiczne, że gdyby znajdowały się one w tym samym punkcie co Słońce, wchłonęłyby Ziemię.







Największa gwiazda znana ludzkości

Największa przedstawiona na powyższym filmie gwiazda to tajemniczy Stephenson 2-18. Jego promień wynosi 2150 promieni Ziemi. Przypominam, że Słońce ma jedynie 109 promieni Ziemi. Stephenson 2-18 znajduje się w pobliżu gromady otwartej Stephenson 2, gdzie znajduje się aż 26 czerwonych nadolbrzymów. Abyście mieli dobry punkt odniesienia, Saturn orbituje wkoło Słońca po orbicie wynoszącej 1940-2169 R.



Pamiętajcie, że to tylko największa gwiazda znana ludzkości. Wszechświat skrywa z pewnością jeszcze większe gwiazdy.



Źródło: YouTube, zdj. tyt. ESO/N. Bartmann/spaceengine.org