Vectra musi zwrócić Polakom pieniądze. Zobacz, czy Ci się należą

Vectra ukarana przez UOKiK.

Vectra z karą od UOKiK

"Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi"

Podobne postępowania w toku

Vectra ukarana. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim czasie wykazuje się naprawdę ogromną aktywnością. W najnowszym komunikacie urząd ten informuje o zakończeniu postępowania wobec firmy, świadczącej usługi dostępu do Internetu oraz telewizyjne. Kara jest dotkliwa tym bardziej, że oprócz konieczności zapłatypodmiot będzie musiał również zwrócić pieniądze konsumentom, którym świadczył swe usługi.UOKiK uznał, że Vectra jednostronnie i bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za. W związku z tym na firmą nałożono nakaz zaniechania praktyki, usunięcia jej skutków, karę w wysokości 22 231 676 złotych oraz zarządzonoZmiana istotnych warunków trwającej umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Tymczasem, Vectra w latach 2019-2020 jednostronnie i bez podstawy prawnej informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do nieposiadających jej i trwających już kontraktów, zmieniając zapisy ogólnych warunków umowy. Później przez kolejne lata na podstawie tej bezprawnej klauzuli sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych - telewizji lub dostępu do internetu. Oznaczało to wydatki zwiększone odpowiednio oCo więcej, przedsiębiorca wyznaczał konsumentom termin, w ramach którego mogli nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć umowy. Gdy tego nie zrobili, Vectra pobierała podwyższone opłaty.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Po uprawomocnieniu decyzji Vectra będzie musiała poinformować konsumentów m.in. o przysługującym im prawie do rekompensaty w postaci zwrotu opłat abonamentowych w zakresie podwyżki, wprowadzonej przez klauzulę modyfikacyjną za cały okres jej pobierania., dowiesz się o tym w niedalekiej przyszłości.Aktualnie prowadzone są podobne postępowania wyjaśniające w sprawie klauzul inflacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych w umowach na czas oznaczony i badanie rynku branży deweloperskiej w tym zakresie.Źródło: UOKiK