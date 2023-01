Ta wyszukiwarka pozwala szperać w cudzych plikach na Dyskach Google

Czy taka aplikacja powinna istnieć?



Mam do przekazania informację, która zaskoczy niejednego użytkownika usługi Dysk Google , a przypuszczam, że jest ich wśród Was całkiem sporo. Założę się, że znaczna część z Was dba o to, aby pliki udostępniane na tym wirtualnym dysku miały status prywatnych. Dla pozostałych mam fatalne wieści. Istnieją wyszukiwarki, dzięki którym absolutnie każdy internauta może podejrzeć, jakie zdjęcia i dane przechowujecie w chmurze. Oto jedna z nich.Domyślacie się zapewne, że nie jest łatwo ot tak wejść na czyjś Dysk Google. Za sprawą wyszukiwarki plików dedigger jest to jednak bajecznie proste. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę, określając przy tym opcjonalnie rodzaj rozszerzenia poszukiwanego pliku i ciach, gotowe. Wyszukiwarka zwraca wyniki, stanowiące zawartość Dysku Google innych prywatnych osób. Przerażające? Owszem.





Za pośrednictwem szukajki dedigger można z łatwością znaleźć pliki APK, których instalację stanowczo odradzam. Można znaleźć również rządowe dokumenty - poważnie, osoby pracujące w administracji nie są czasami szczególnie rozgarnięte w kwestii bezpieczeństwa. Wreszcie, da się tam znaleźć... pikantne zdjęcia i filmy osób, które na swoje nieszczęście nadały im status publicznych. Przykładem jest chociażby ta pani, której pośladki oraz buzię postanowiłem mimo wszystko ocenzurować:





Ta pani raczej nie chciała chwalić się swoimi atutami przed całym Internetem. A może jednak, skoro udostępniła to zdjęcie, jako publiczne? | Źródło: dedigger



Każdorazowo po kliknięciu w dany wynik internauta jest przenoszony prosto na dysk jakiegoś nieszczęśnika.



Czy takie wyszukiwarki powinny istnieć?

Dedigger jest nieprzebraną kopalnią interesujących, dziwnych i niestosownych materiałów, a także muzyki i filmów. Są nawet... pliki z hasłami. Niefrasobliwość osób, których dane tam trafiły, można przyrównać do niefrasobliwości użytkowników





Dedigger znajduje zdjęcia użytkowników z całego świata. Czasem dziwne, czasem odpychające, czasem zupełnie zwyczajne. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z dedigger



