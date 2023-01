Orange wprowadza Światłowód Pro 2.0. Internet do 2 Gb/s

Orange Światłowód Pro 2.0

Orange ogłosił dziś nową opcję internetu światłowodowego - Światłowód Pro 2.0. Dostawca zapewnia łączną prędkość internetu, jaką można osiągnąć na wielu urządzeniach na poziomie. Prędkość maksymalna na jednym urządzeniu do 1 Gb/s. Prędkość wysyłania danych w tej opcji prędkości wynosi nawet 600 Mb/s. Co ważne, za pierwsze 2 miesiące korzystania z nowej prędkości Światłowodu klient nie zapłaci abonamentu.Ile kosztuje Orange Światłowód Pro 2.0? Cena internetu bez abonamentu komórkowego zaczyna się. Z kolei za ofertę Orange Światłowód Pro 2.0 z TV zapłacimy 129,99 zł/mies. z rabatami. W obu przypadkach obowiązuje opłata aktywacyjna 59,99 zł (jednorazowo) oraz opłata za modem 3,99 zł/mies.Według Orange, w polskich gospodarstwach domowych jest średnio 6 urządzeń podłączonych do sieci – i ta liczba będzie nadal rosła. Orange wychodzi naprzeciw potrzebom klientów z Orange Światłowód Pro 2.0 - internetem do 2 Gb/s , osiąganych jako suma prędkości na co najmniej 2 urządzeniach (na jednym urządzeniu do 1 Gb/s).Światłowód Pro 2.0 jest dostępny zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów Orange. Aby uzyskać deklarowane przez operatora parametry należy korzystać z modemu Funbox 6