6 procent pracowników Google dostało wypowiedzenia

"Poza Stanami Zjednoczonymi będziemy wspierać pracowników zgodnie z lokalnymi praktykami"

Skala masowych zwolnień w największych korporacjach robi się przerażająca i naprawdę działa na wyobraźnię, pokazując skalę kryzysu ekonomicznego panującego na całym świecie. Ledwo wczoraj przekazywaliśmy doniesienia o trudnej decyzji firmy Microsoft, a już dziś mamy złe wieści dla pracowników Google. Gigant branży technologicznej ogłosił, że. To 6 procent całej załogi!Pogłoski sprzed kilku dni okazały się prawdziwe., spółki matki Google, poinformował w notce pracowniczej udostępnionej Reuterowi w piątek, że Alphabet Inc. zwolni około 12 tysięcy osób. Jak napisano, firma zatrudniała pracowników w innej rzeczywistości gospodarczej niż obecna.Z komunikatu wynika, że żaden pracownik Google nie może być pewny utrzymania swego zatrudnienia, jako że zwolnienia mają charakter globalny. Dobra wiadomość jest taka, że pracownicy skierowani do zwolnienia już się o tym dowiedzieli - pracodawca przekazał im złe wieści za pośrednictwem poczty elektronicznej.Polski oddział Google nie ma w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia.- czytamy w oświadczeniu dla Business Insider.W Stanach Zjednoczonych pracownicy Google skierowani do zwolnienia mogą liczyć na garść benefitów. Przez cały okres wypowiedzenia (60 dni) jest im wypłacane wynagrodzenie, a Google oferuje też pakiet odpraw od 16-tygodniowej pensji wzwyż plus dwa tygodnie za każdy rok w Google, firma wypłaci pozostały urlop, premie za 2022 rok i zaoferuje 6-miesięczną opiekę zdrowotną.- przekazał Pichai w wiadomości.Jeśli takie zwolnienia mają miejsce w dużych firmach, pomyślcie tylko, co się dzieje z firmami małymi. Na świecie pracę stracą na pewno miliony osób.Źródło: BI