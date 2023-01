Twitter zabija aplikacje firm trzecich. Żegnaj TweetBot i Twitterific

Twitterrific: Koniec epoki / foto: Twitterrific

Twitter szuka pieniędzy?

- czytamy w oficjalnym komunikacie.Warto przypomnieć, że mowa o aplikacji rozwijanej od 2007 roku, która w znacznym stopniu pomogła określić kształt korzystania z Twittera. Twitterific był pierwszym klientem stacjonarnym, pierwszym klientem mobilnym oraz jedną z pierwszych aplikacji w AppStore, która otrzymała nagrodę Apple Design.Craig Hockenberry, dyrektor Iconfactory ubolewa, że twórcy nie otrzymali wcześniej żadnego ostrzeżenia i nie mogli wyjaśnić swoim klientom, co dzieje się z aplikacją.- podsumował Hockenberry.Twitter tłumaczy swoje działania aktualizacją zasad dla programistów, ale nie trudno domyślić się, że chodzi o pieniądze. Firma boryka się z problemami finansowymi, a ciągłe kontrowersje i działania Elona Muska skutecznie zniechęcają potencjalnych reklamodawców.Owszem, niektórzy programiści płacą za dostęp do interfejsu API, ale Twitter nie wyświetla za jego pośrednictwem reklam, co ogranicza zdolność do monetyzacji użytkowników korzystających z alternatywnych aplikacji.Źródło: The Verge