Wystarczy kilka telefonów, aby zrobić popcorn. Nie wierzysz?

Ten temat kiedyś poruszył cały świat.



Jeśli nie wierzysz, to bardzo dobrze, bo to nieprawda. O miejskiej legendzie, krążącej wśród internautów za sprawą opublikowanego 14 lat temu w serwisie YouTube materiału wideo, przypomniało Centrum Nauki Kopernik. Odwiedzający to miejsce w Warszawie mogą sami się przekonać o tym, że dzwoniące smartfony nie są w stanie zamienić ziaren kukurydzy w popcorn. Wszystko dzięki jednej z interaktywnych zabaw dostępnej na wystawie "Przyszłość jest dziś".







Wideo, które poruszyło świat

Kanał o nazwie osamesama 30 sierpnia 2008 opublikował film, na którym widać pięć telefonów komórkowych. W pewnym momencie próbowano nawiązać połączenie telefoniczne z całą piątką urządzeń. Po kilkunastu sekundach jedno ze znajdujących się pomiędzy telefonami ziaren kukurydzy zostało uprażone. Miał to być dowód na szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki. Tak, osoby nie wierzące w dokonania świata nauki już wtedy próbowały dezinformować społeczeństwo.







Wkrótce w sieci pojawiło się kilka kolejnych nagrań, nagrywanych przez internautów z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Francji. Scenariusz był każdorazowo ten sam.



Przypominam, że były to czasy, kiedy ludzie wierzyli w niemal wszystko to, co zobaczyli w sieci. Pojęcie fake newsa jeszcze nie istniało.



Bujda na resorach, którą podchwyciły media

O sprawie telefonów zamieniających kukurydzę w popcorn rozpisywały się media z całego świata. Te bardziej rzetelne o opinie poprosiły ekspertów. Świat nauki jednoznacznie wykluczył prawdziwość nagrań.



Przyczyna jest prosta: ziarno kukurydzy musi zostać rozgrzane do temperatury około 232 stopni Celsjusza, aby zachowało się jak na filmie. Gdyby telefony komórkowe emitowały faktycznie tyle energii mikrofalowej, ludzie nie byliby ich w stanie trzymać w dłoniach oraz w ogóle w pobliżu głowy, bo ulegliby ciężkim poparzeniom.



Co interesujące, temat prażenia popcornu przez telefony poruszano też w ramach 24. Pikniku Naukowego. Zobaczcie film opublikowany przez Centrum Nauki Kopernik, na którym do uprażenia popcornu próbowano wykorzystać aż 30 dzwoniących telefonów. Efekt? Nic się nie stało. Na tym samym nagraniu widać, jak obala się mit o smartfonach "smażących mózg". Efekt ogrzewania był tak znikomy, że precyzyjne laboratoryjne termometry go nawet nie zarejestrowały.







Nie wierzcie we wszystko co zobaczycie w sieci, ale wierzcie w dorobek świata nauki. Słuchajcie mądrzejszych od siebie. To jedyna słuszna droga.



Źródło: YouTube, Centrum Nauki Kopernik, zdj. tyt. YouTube - nagranie Centrum Nauki Kopernik