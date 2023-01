Co to jest Mastodon i jak założyć tam konto?

Liczba internautów na Mastodon rośnie.

Alternatywa dla Twittera? Mastodon . A przynajmniej tak mówią niektórzy internauci od czasu, w którym Elon Musk przejął Twittera i zaczął z nim wyczyniać dość kontrowersyjne rzeczy. Co to jest Mastodon? Jak założyć konto na Mastodon? Czy warto założyć konto w tym miejscu? W tym wpisie odpowiem na te pytania i zapewne rozwieję wiele Waszych wątpliwości.Mastodon to darmowy iserwis społecznościowy lub precyzyjniej rzecz biorąc: sieć społecznościowa. Działa od strony użytkownika w sposób niemal bliźniaczy do Twittera.rozwijany jest na zasadach open source. Na Mastodonie możesz publikować posty, obserwować wybrane profile i przeglądać publikowane treści w porządku chronologicznym. Treści nie są podsyłane na podstawie algorytmów, a wyświetlane po prostu chronologicznie, co ma wykluczać wszelkiego rodzaju manipulacje i podsuwanie internautom pod nos "jedynych słusznych treści".

Jak założyć konto na Mastodon?

Ze względu na zróżnicowaną tematykę serwerów Mastodon każdy powinien znaleźć społeczność dla siebie. To takie... nowoczesne fora. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuMastodon nie jest nowy, bowiem projekt niemieckiego programistywystartował jeszcze w 2016 roku. Dopiero jednak w 2021 roku zarejestrowano to jako niemiecką firmę non-profit (gGmbH). Dzięki takiej podmiotowości prawnej, firmy nie można wykupić.Platformy mediów społecznościowych, takie jak Twitter, są scentralizowane, co oznacza, że należą do jednej firmy i są przez nią obsługiwane. To firma tworzy funkcje, moderuje treści, poprawia algorytmy i zajmuje się wszystkimi innymi zadaniami związanymi z prowadzeniem sieci społecznościowej. Na Mastodon. Tak, istnieje Mastodon gGmbH, ale sama platforma nie jest centralizowana w niej obrębie, bowiem działa dzięki tysiącom serwerów (), zarządzanych przez ich właścicieli.Podstawą Mastodona są społeczności tematyczne, skupiające się na niezależnych, na ogół tematycznych serwerach - każda z nich to coś jakby osobna mini sieć społecznościowa lub... nowoczesne forum. Na każdym z serwerów mogą obowiązywać nieco odmienne reguły, na przykład co do długości publikowanych postów, ale rejestrując się na jednym serwerze nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać dostęp do innych.i akcesja wymaga akceptacji, inne otwarte i dołączyć może do nich każdy. Na każdym z nich należy zarejestrować się osobno, podając nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail.Platforma Mastodon jest wolna od reklam.Tak jak wspomniałem, na początku należy założyć konto na którymś z serwerów. Lista serwerów Mastodon znajduje się na przykład na witrynie mastodonservers.net lub na oficjalnym serwisie joinmastodon.org . Rejestracji można dokonać z poziomu przeglądarki internetowej lub sięgnąć po jedną z aplikacji, dostępnych na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android:Najstarszy polski serwer to 101010.pl. Konto na nim założysz tutaj , po uprzednim zaakceptowaniu garści zasad. Wystarczy podać podstawowe dane - widoczną nazwę, nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. Podobnie konto zakłada się na dowolnym innym serwerze.Rejestracja na serwerach Mastodon jest szybka i bezproblemowa. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPomiędzy serwerami konta można przekierowywać lub migrować.