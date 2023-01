Budda ujawnił swoje zarobki na YouTube. Oto, co można za nie kupić

Praca na YouTube może przynosić spore przychody.

Zarobki Budda.tv

Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 - 219 000 złotych

- 219 000 złotych Ładne mieszkanie w Katowicach od dewelopera - 53 m2, 7500 złotych / m2 - 397 500 złotych

- 53 m2, 7500 złotych / m2 - 397 500 złotych Fotel gamingowy RECARO x Porsche Gaming Chair Limited Edition - 10 800 złotych

- 10 800 złotych 8-dniowe luksusowe wakacje w InterContinental Bora Bora Resort - 36 765 złotych

Dwa wykończone mieszkania 44 m2 w Katowicach pod wynajem - ok. 661 500 złotych

Dwie kilogramowe sztabki złota - ok. 557 000 złotych

- ok. 557 000 złotych iPhone 14 Pro Max 1 TB - 10 499 złotych

- 10 499 złotych Dacia Duster na lekkim wypasie - 88 650 złotych

- 88 650 złotych Średni kebab w cieście z sosem ostrym - 20 złotych

Z pewnością każdy z Was wiedziałby, co zrobić z takimi pieniędzmi, prawda? Zejdźmy jednak na ziemię.



Kebab w cieście. Z pewnością marzy o nim teraz wielu Polaków. | Źródło: Canva Pro Kebab w cieście. Z pewnością marzy o nim teraz wielu Polaków. | Źródło: Canva Pro

Pensja minimalna w Polsce w 2023 roku

Zarobki polskich youtuberów to temat budzący ogromne emocje, zwłaszcza pośród najmłodszych Polaków. W końcu wielu z nich chciałoby wieść dostatnie życie influencerów, naśladując przy tym swoich idoli. Zarobki youtuberów są najczęściej owiane tajemnicą i jedynie od czasu do czasu estymowane. Stosunkowo rzadko zdarza się, aby któryś z internetowych celebrytów otwarcie rozmawiał o swoich przychodach. Inaczej stało się w przypadku słynnego Buddy. Budda ujawnił swoje zarobki na kanale innego popularnego youtubera, Michała Boxdela Barona.- brzmi tytuł najnowszego filmu, który na YouTube umieścił dobrze znany polskim internautom Boxdel. W szczerej rozmowie z Boxdelem, prowadzący kanał Budda.tv, opowiedział o swoich. Warto zwrócić uwagę na fakt, że są to wyłącznie przychody z reklam wyświetlanych na jego filmach.Budda w 2022 roku zarobił. Daje to miesięczną kwotę na poziomie. Oczywiście to tylko niewielka część pieniędzy składających się na łączne przychody z YouTube, do których wliczają się przecież również kontrakty reklamowe. O tych jednak Kamil Labudda rozmawiać nie chciał.Wiemy, że od początku działalności w 2019 roku kanał Budda.tv przyniósł 1,12 miliona złotych przychodu. Łącznie filmy Buddy mają 172 miliony wyświetleń, a kanał subskrybuje 1,14 miliona internautów. Łatwo policzyć, że za każde 153 wyświetlenia Budda dostaje złotówkę. Nieźle.Budda podał, że łączny przychód z reklam i kontraktów z YouTube nie stanowi nawet połowy kosztów jego działalności. Budda powiedział, że roczny obrót wszystkich jego działalności wynosi "kilkaset milionów złotych". Przedsiębiorczy youtuber jest m.in. właścicielem markiBudda w 2022 roku zarobił 661500 tysięcy złotych. Oczywiście przychody z YouTube podlegają opodatkowaniu, ale na potrzeby niniejszych dywagacji nie będę od tej kwoty odliczał podatku. Dlaczego? Bo część wydatków da się wrzucić w koszty, a wtedy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu. Nie ma to sensu. Po prostu puśćmy wodze fantazji. Co kupimy za 661500 złotych?Płaca minimalna w Polsce wraz z początkiem 2023 roku wzrosła do, czyli ok. 2695 złotych netto. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2023 roku ma wynosić, czyli 5058 złotych netto w przypadku umowy o pracę.Trudno dziwić się, że niejeden Polak marzy o karierze youtubera. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pieniądze tak duże jak Budda zarabia promil twórców.Źródło: YouTube, zdj. tyt. Budda i Boxdel - zrzut ekranu z YouTube