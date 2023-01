Pracownik Tesla: ta reklama Autopilota była zmanipulowana

Magia reklamy doprowadziła do tragedii?

Tesla zmanipulowała reklamę Autopilota z 2016 roku

"Osoba na miejscu kierowcy jest tam tylko ze względów prawnych. Nic nie robi. Samochód sam się prowadzi"

"Intencją tego filmu nie było dokładne przedstawienie tego, co było dostępne dla klientów w 2016 roku. Miało to na celu przedstawienie tego, co mogliśmy wbudować w system"

Przez kłamstwa ludzi od marketingu mogą ginąć ludzie

"emitowanie tego filmu bez żadnego zastrzeżenia była jawnym wprowadzaniem w błąd"

Funkcja Autopilot w samochodach marki Tesla to przedmiot wielu sporów nie tylko pomiędzy miłośnikami motoryzacji, ale także tych natury prawnej. Niemiecki sąd uznał na przykład , że nazwa funkcji wprowadza konsumentów w błąd i naraża na potencjalne niebezpieczeństwo wiele osób. Może sugerować, że auta Tesli mogą przemieszczać się w pełni autonomicznie, a tymczasem kierowca cały czas powinien sprawować nad nimi pieczę. Teraz w sieci gruchnęła wiadomość o tym, żew jednej ze swoich popularnych reklam z 2016 roku.Autopilot Tesli jest doskonałym przykładem gruszek na wierzbie regularnie obiecywanych konsumentom przez Elona Muska i tego, że szumne obietnice są często realizowane tylko w pewnym stopniu. Inżynier funkcji Autopilot pracujący na rzecz Tesli przyznał właśnie, że prezentacja działania funkcji z reklamy wyemitowanej w 2016 roku była zmanipulowana.Anonimowi pracownicy firmy Tesla, cytowani w artykule opublikowanym w 2021 roku w The New York Times, twierdzili, że trasa, którą pokonał samochód w filmie, została wcześniej zmapowana, a prezentowany samochód.... Słowa te znalazły swoje potwierdzenie. Reuters donosi, że, inżynier Autopilota w Tesli, zeznał, że materiał wideo z 2016 roku przedstawiający jeden z samochodów Tesla - jadący i samodzielnie parkujący - wcale nie obrazuje poprawnie działającego systemu.Oto kontrowersyjne nagranie, które dalej znajduje się na stronie amerykańskiego producenta aut. Pokazuje ono Teslę wiozącą pasażera do jednego z budynków Tesli. Pasażer wysiada z samochodu, który następnie okrąża parking, by zaparkować równolegle pomiędzy dwoma innymi autami. Zastrzeżenie na początku filmu głosi:– mówił Elluswamy, cytowanym przez agencję Reutera.Zeznania Elluswamy'ego są częścią pozwu wytoczonego firmie przez rodzinę programisty, który zginął w wypadku Tesli w 2018 roku. Rodzina Huanga pozwała Teslę, argumentując przed sądem, że to Autopilot w Tesli Huanga spowodował wypadek.Elluswamy twierdził w swoich zeznaniach, że wideo nie przedstawiało możliwości jazdy autonomicznej Tesli w tamtym czasie.Andrew McDevitt, prawnik reprezentujący rodzinę Huanga, powiedział Reuterowi, żeŹródło: Reuters