Pierwsza w Polsce reklama napisana przez sztuczną inteligencję wygląda... dziwnie

ChatGPT scenarzystą dla polskiej firmy x-kom.



W ostatnim czasie bardzo głośno jest w temacie wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji do generowania obrazów. Wiele mówi się też o narzędziu ChatGPT, z którym można wejść w dyskusję czy poprosić o napisanie jakiegoś konkretnego tekstu. Niegdyś ciekawym projektem było nawet zrealizowanie filmu krótkometrażowego na podstawie scenariusza wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Chodzi o Sunspring z 2016 roku (pierwszy materiał zagnieżdżony w artykule). Choć tam AI Jetson pozornie nadawało się nawet lepiej do projektu z racji gatunku Sci-Fi.



Sztuczna inteligencja ChatGPT wygenerowała scenariusz do reklamy x-komu

Za to reklama serii komputerów G4M3R składanych przez polski sklep x-kom wygląda tak, jakby miała być w miarę standardowa, ale po prostu zlecono ją sztucznej inteligencji. Jednak w praktyce wyszło nietypowo. Początkowo zespół x-komu odpowiedzialny za media społecznościowe sprawdził, jak długie i szczegółowe pytania powinny być zadawane na ChatGPT, aby odpowiedź algorytmu była odpowiednio obszerna, jak na materiał do reklamy. Później lekko zmodyfikowano skrypt scenariusza dodając kilka rzeczy, ale w ogólnym ujęciu jest wierny początkowej formie (sceny, ich kolejność, wszystkie dialogi).





Reklamę nagrano w siedzibie x-komu, ale taki mówił sam tekst, na którego bazie zaczęto pracę z ujęciami wideo. Akcja zaczyna się od tego, że jeden z pracowników firmy gra na jednostce G4M3R w Wiedźmina 3, a wszystkiemu przyglądają się jego koledzy i koleżanki. W tym momencie nasz główny bohater odbiera od telefon. Dzwoni mama, która woła go na obiad. Ale podobno z takim komputerem, nie musi rezygnować z gry na rzecz jedzenia. Nie będę opisywał całej fabuły, ale część dialogów jest dziwnie ucięta, inne nieco surrealistyczne. Widać, że to wynik działania na podstawie sztucznie wygenerowanego scenariusza.





To nie pierwsze użycie AI w działaniach sklepu, jaka będzie przyszłość tej technologii?

Paulina Szczubidło zasiadająca na stanowisku Senior Social Media Specialist w x-komie zaznaczyła, że to nie pierwszy projekt, w którym firma wykorzystała sztuczną inteligencję. Do tej pory sklep w swojej komunikacji używał już DALL E 2 czy Midjourney (generatory obrazów), ale też ChatGPT, choć nie w takiej formie, jak teraz. Jak dodaje - "Czujemy, że AI to jeden z trendów, które będziemy obserwować w 2023 roku nie tylko w marketingu."