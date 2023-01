Polska gwiazdka filmów dla dorosłych w Wiedźminie 4? Jednoznaczne zdjęcie

Internauci spekulują na temat jej potencjalnej roli.

Bunny Marthy w Wiedźminie 4?

"śmieszne komentarze są, tutaj link"

"NDA podpisałam, ani zaprzeczyć, ani potwierdzić nie mogę"

A może...?

Spore zamieszanie w Internecie wywołał nagle tweet, polskiej gwiazdy branży filmów dla dorosłych, opublikowany w sieci 28 października 2022 roku. Wszystko dzięki serwisowi Reddit i temu, że post z informacją o nim zagościł na stronie głównej, zwiększając jego popularność. Polska camgirl i aktorka filmów dla pełnoletnich widzów zasugerowała w nim za pomocą zdjęcia, że postać wzorowana na jej osobie może pojawić się w nowej odsłonie przygód Wiedźmina.Na fotografii towarzyszącej wpisowi o treści widniejez twarzą wymalowaną w kropki oraz przykuwającymi uwagę "ozdobami" przyczepionymi do swojej bluzki. Rzeczone "ozdoby" to nic innego jak specjalistyczny sprzęt do, czyli odtwarzania ruchu prawdziwych aktorów w animacjach w grach wideo.Bunny Marthy przypomniała 11 stycznia tego roku o swoim starym tweecie, publikując na Twitterze odnośnik do wątku na Reddicie i dodając przy nim dopisek:. Jeden z internautów zapytał, czy sugestie internautów dotyczące jej roli w grze Wiedźmin 4 są prawdziwe. Bunny Marthy odpisała mu:, niemal w jednoznaczny sposób sugerując, że coś jest na rzeczy.Wielu internautów i fanów serii gier o Wiedźminie było oburzonych potencjalnym zaproszeniem do współpracy przez CD Projekt RED osoby o tak wątpliwej renomie. Niektórzy kpią, że Bunny Marthy wystąpi co najwyżej w roli kurtyzany lub jednej z kochanek Geralta z Rivii. Bez względu na podejście do niewątpliwie przedsiębiorczej kobiety, być może warto dać jej szansę? W końcu aktorką w swoich filmach jest podobno całkiem niezłą.Tak mawiają. Ja nie oglądałem.Pamiętajcie, że występ Bunny Marthy w Wiedźminie 4 nie został oficjalnie potwierdzony, więc... być może zdjęcie jest po prostuRola Bunny Marthy w Wiedźminie 4 nie powinna nikogo szokować w kontekście tego, że CD Projekt RED do współpracy przy dodatku do Cyberpunk 2077 zaprosił... Sashę Grey , inną celebrytkę, występującą swego czasu w odważnych nagraniach. Być może Bunny Marthy nie wystąpi wcale w Wiedźminie 4, a dodatku do tej właśnie gry?Źródło: Reddit, Twitter, zdj. tyt. zrzut ekranu z filmu z udziałem Bunny Marthy