Tesla obniżyła ceny samochodów w Polsce. Tak tanio jeszcze nie było

Tesla Model 3 i Y najtaniej w historii.

Cennik Tesla w Polsce - 2023

Tesla Model 3 - 219 990 złotych (było: 244 990 złotych)

- 219 990 złotych (było: 244 990 złotych) Tesla Model 3 Long Range - 254 990 złotych (było: 284 990 złotych)

- 254 990 złotych (było: 284 990 złotych) Tesla Model 3 Performance - 284 990 złotych (było: 305 990 złotych)

W ubiegłym rokupodniosła ceny swoich samochodów w większości krajów świata. O dziwo, popularna amerykańska firma należąca do Elona Muska nie zdecydowała się na taki krok w Polsce. Pomimo blisko 20-procentowej inflacji w naszym kraju, producent poinformował właśnie o... obniżce cen dwóch modeli z gamy. To niezmiernie interesujące posunięcie w czasach, gdy wszyscy producenci samochodów windują ceny do częstoTesla poinformowała o znaczącym obniżeniu cen swoich samochodów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Obniżki nie ominęły Polski, w której podstawowa Tesla Model 3 sprzedawana jest teraz w o 25 tysięcy złotych niższej cenie niż do tej pory. Drugim z przecenionych modeli jest Tesla Model Y, która staniała w wypadku bazowej wersji aż o 45 tysięcy złotych.Ceny samochodów Tesla w Polsce po obniżce prezentują się następująco: