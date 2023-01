Złote żniwa Allegro. Wartość firmy mocno wystrzeliła po informacji o śmierci Shopee

Czy ktoś zagrozi teraz pozycji Allegro?

Zaledwie godziny wystarczyły, aby Allegro było warte ponad 2,1 miliardy złotych więcej

Wczoraj niespodziewanie platforma sprzedażowa. Firma w ostatnich miesiącach zaprzestała działalności nie tylko na polskim rynku, ale mimo wszystko nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Szczególnie z powodu dużego nacisku na kampanię reklamową, kupony, tanie wysyłki czy inne formy promocji. To największa działalność e-commerce w całej południowo-wschodniej Azji, która u nas przetrwała nieco ponad rok. Dziś o północy historia Shopee w Polsce definitywnie się kończy (choć obsługa do tej pory złożonych zamówień będzie dalej działać), co bardzo pozytywnie odczuł bezpośredni konkurent z naszego rynku.Wielu irytowały reklamy Shopee z przeróbkami światowych czy polskich piosenek i ogólnie nachalny marketing, ale nie da się zaprzeczyć, że platforma miała pod kątem oferty potencjał do może nie tyle podbicia polskiego rynku, ale przynajmniej znalezienia zadowalającej bazy klientów, którzy po części przenieśli by swoje zakupy głównie z Allegro (które ma u nas zdecydowanie najmocniejszą pozycję) oraz AliExpress. Polskiego giganta e-commerce podgryza też coraz mocniej Amazon. Jednak jak widać klienci wraz z pogarszaniem się promocji zaczęli powracać do swoich poprzednich nawyków i azjatycka platforma e-commerce coraz bardziej zwalniała tempo.