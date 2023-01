Shopee kończy działalność w Polsce. Tego nikt się nie spodziewał

Zaskakująca decyzja.

Shopee wytrzymało w Polsce nieco ponad rok

Dzień zaczynamy od informacji, która zapewne zaskoczy większość osób lubujących się w tanich zakupach internetowych. Okazuje się, że platforma Shopee Polska kończy działalność - jutrzejszy dzień będzie ostatnim momentem na złożenie nowych zamówień. Taka informacja została podana zaledwie kilkadziesiąt godzin przed planowanym wycofaniem się z naszego kraju, co już samo w sobie wydaje się dosyć kontrowersyjnym i podejrzanym posunięciem. Shopee weszło do Polski we wrześniu 2021 roku i natychmiastowo podbiło serca wielu konsumentów. Oczywiście stało się to głównie ze względu na liczne promocje czy możliwość zakupu wielu przedmiotów za symboliczną złotówkę. Świadomość o istnieniu marki zwiększana była również przezbędących przeróbkami słynnych hitów (np. Baby Shark). Jak się jednak okazuje - platforma nie zagrzała miejsca na rynku.Internauci zostali o tym fakcie poinformowani w dosyć brutalny sposób. Na stronie głównej portalu umieszczony został specjalnywraz z końcem jutrzejszego dnia. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory nic nie wskazywało na potencjalny kres sklepu - nieustannie mieliśmy do czynienia z akcjami promocyjnymi oraz reklamami portalu na przeróżnych platformach społecznościowych. No cóż...Jeśli jednak prześledzić ostatnie ruchy właściciela Shopee, to faktycznie było czuć w kościach, że coś jest nie tak.zaledwie po kilku miesiącach, podobnie stało się w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Koncern zaliczył także znaczące spadki jeśli chodzi o zyski, co poskutkowało masowymi zwolnieniami. Teraz z pracą pożegna się zapewne mnóstwo osób z polskiego oddziału sklepu. Oficjalny powód wycofania się z kraju nie jest jednak do końca znany.Doczekaliśmy się wyłącznie publikacji suchego komunikatu, z którego możemy wyczytać, że. Oczywiście do tego momentu nadal można z Shopee korzystać na standardowych warunkach - tyczy się to także wsparcia i obsługi technicznej. Natomiast jutro o północy doczekamy się oficjalnego końca działania sklepu na terenie naszego kraju.Jako konsumenci nie mamy na tę decyzję jakiegokolwiek wpływu, więc pozostaje wzruszyć ramionami i wrócić z podkulonym ogonem do AliExpress.