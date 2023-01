Jeden błąd komputera uziemił wszystkie samoloty w USA

Ups.



Jeden z krytycznych systemów Federalnego Urzędu Lotnictwa (FAA) uległ awarii, co spowodowało panikę oraz niemałe zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się bowiem, że ten jeden wspomniany błąd uziemił wszystkie samoloty na terenie kraju.



Problemem zostały dotknięte również loty międzynarodowe.



Gdzie pojawił się problem?



Według komunikatu wystosowanego przez FAA, w przypadku ostatniej awarii zawiódł system NOTAM (Notice to Air Mission). Inżynierowie od samego początku pracowali nad przywróceniem go do działania. Za co dokładnie odpowiada NOTAM? Między innymi z procedury związane z utrudnieniami oraz niebezpieczeństwami. Oprócz tego jest ona kluczowa operacyjnie pod kątem płynnego ruchu samolotów pasażerskich.