Dzieci odprawiają msze święte w Roblox. Można do nich dołączyć

Widziałem już całą masę różnych dziwnych trendów i viralowych filmów w mediach społecznościowych, ale takich jak te jeszcze nie widziałem. Wciąż mam w głowie nagranie pt., na którym dzieci zorganizowały kondukt pogrzebowy i w rytm religijnych pieśni przygotowały pochówek martwego czworonoga. Teraz podobna "kościelna" moda zawitała do popularnej darmowej gry. Młodzież zaczęła odprawiać msze święte w Roblox Kościół katolicki w Polsce niewątpliwie przeżywa kryzys. Odchodzi z niego coraz więcej osób, zwłaszcza młodych.Najwyraźniej wolą "bawić się w religię" w wirtualnym świecie.Podczas gdy jedne dzieci grają w FIFĘ, inne odprawiają kościelne obrzędy w wirtualnych kościołach. Nowy trend polega na prowadzeniu mszy świętych w grze Roblox. Wirtualne postacie przebrane są za kapłanów i ministrantów, a sytuacje odgrywane są w odpowiednim anturażu - katolickich świątyniach. Wcale nie zmyślam.Polski Internet zalała cała masa filmów, na których młodzi chłopcy odprawiają w Robloxie msze święte. Są umieszczane na Twitterze, ale furorę robią przede wszystkim na TikToku, gdzie przesiaduje zdecydowanie najwięcej młodzieży. Odprawiane są w zaskakująco profesjonalny sposób.Młodzież organizuje się na Discordzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej , na którym jest aktywnych blisko 10 tysięcy (!) użytkowników. Ponad 7000 osób jest członkami specjalnego trybu w Roblox - The Archdiocese of Gniezno - czytamy w ogłoszeniu napisanym przez gracza o pseudonimie Kammie.- pisze rozbawiony internauta o pseudonimie kremu.Wielu duchownym obecnych na TikToku nie oburza się o działania młodzieży, rozumiejąc cyfryzację otaczającego nas świata.Początkowo treści były umieszczane na kanale internetowym na YouTube o nazwie, który został już usunięty. Być może z obawy o hej ze strony oburzonych katolików? Być może ze strachu przed konsekwencjami prawnymi? Zostały tylko "shorty" na TikToku.Sam nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Zabawa wydaje się nieszkodliwa, ale może naruszać te słynne już "uczucia religijne". Drażliwy temat. Z jednej strony pozytywna akcja, z drugiej... co sądzicie?Źródło: Twitter, TikTok