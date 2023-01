Katastrofa. Tylko jeden operator komórkowy zyskał użytkowników w 2022 roku

Liczby nie kłamią.

Przenoszenie numerów w IV kwartale 2022 roku

Orange Polska: -7 tysięcy użytkowników kart SIM

-7 tysięcy użytkowników kart SIM Polkomtel (Plus): -43,5 tys.

-43,5 tys. P4 (Play): +9 tys.

+9 tys. T-Mobile: +18,7 tys.



Bilans przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w IV kwartale 2022 roku. | Źródło: UKE Bilans przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w IV kwartale 2022 roku. | Źródło: UKE

Przenoszenie numerów w 2022 roku

Orange Polska: -24 tysięcy użytkowników kart SIM

-24 tysięcy użytkowników kart SIM Polkomtel (Plus): -118 tys.

-118 tys. P4 (Play): -37 tys.

-37 tys. T-Mobile: +64 tys.



Bilans przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w całym 2022 roku. | Źródło: UKE



Bilans przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w całym 2022 roku. | Źródło: UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowsze dane dotyczące przenoszenia numerów pomiędzy sieciami komórkowymi w ostatnim kwartale 2022 roku oraz w całym minionym roku. Informacje te w sposób jednoznaczny pokazują, żei ochoczo przenoszą numery w poszukiwaniu korzystniejszych ofert lub po prostu lepiej działających usług. Przyjrzyjmy się temu, który operator zyskał, a który stracił najwięcej użytkowników na przestrzeni ubiegłych 12 miesięcy.W IV kwartale 2022 roku sieć mobilną zmieniło łącznie 356 571 numerów, czyli o 11,5 tysiąca więcej niż w III kwartale 2022 roku. Dwóch głównych operatorów w Polsce zakończyło kwartał z bilansem dodatnim, dwóch pozostałych z ujemnym. Dane w podziale na poszczególne telekomu prezentują się następująco:W sieciach stacjonarnych przeniesiono w tym samym okresie 52 865 numerów, czyli aż o 15 tysięcy mniej niż w III kwartale 2022 roku.Czy dane z IV kwartału 2022 roku mają przełożenie na sytuację w całym 2022 roku? Przez cały ubiegły rok przeniesiono 1 358 163 numery w sieciach mobilnych. To o ok. 62 tysiące mniej niż w 2021 roku. Aż trzech operatorów musiało pogodzić się ze zmniejszeniem liczby konsumentów, przy czym Polkomtel zaliczył największy spadek:Jak widać wielkim wygranym 2022 roku jest sieć T-Mobile.W sieciach stacjonarnych przeniesiono w tym samym okresie 290 119 numerów, czyli o ok. 96 tysięcy mniej niż w całym 2022 roku.Z której sieci obecnie korzystasz? Jesteś zadowolony, czy przymierzasz się do przeniesienia numeru? Czy jesteś użytkownikiem abonamentowym, czy pre-paid?Źródło: UKE