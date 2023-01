Ulice Tolkiena i Gandalfa pojawiły się na warszawskim Mordorze

Z humorkiem.



Mordor na Domaniewskiej, czy też po prostu Mordor, to nawiązująca do twórczości Tolkiena potoczna i żartobliwa nazwa jednej z biurowych dzielnic Warszawy. Chodzi o dawny Służewiec przemysłowy, gdzie na przełomie XX i XXI wieku jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się biurowce, a cały rejon stał się specyficzną "krainą korporacji". Swoista "memiczność" skupiska wieżowców w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej, Cybernetyki i Marynarskiej zwróciła uwagę władz miasta, które postanowiły ustanowić nazwy dwóch ulic na takie związane z kultowym tolkienowskim uniwersum.



Ulice z Władcy Pierścieni na warszawskim Mordorze

Na omawianym tu obszarze co rusz powstają nowe odcinki dróg lokalnych. Dwie najnowsze miały nosić nazwy: Pirytowa i Tytanowa. Władze Mokotowa postanowiły jednak po konsultacjach z mieszkańcami, że zostaną im nadane nazwy związane z potoczną nazwą regionu. Tym samym już niebawem pracownicy biurowców i mieszkańcy będą przechadzać się po ulicach Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Gandalfa. J.R.R. Tolkien to oczywiście pisarz, Gandalf natomiast to czarodziej znany z uniwersum Władcy Pierścieni.



"W zagłębiu biurowym na Służewcu wiszą już tabliczki z nazwami nowych ulic. Ich nazwy nadali niedawno radni. Ten rejon nazywany jest Mordorem, więc nawiązanie wydaje się oczywiste" - powiedział Jakub Dybalski z ZDM.







Skąd właściwie wzięła się nazwa Mordor w odniesieniu do biurowej części stolicy Polski? Strzeliste wieżowce przyciągały tłumy pracowników, którzy wysiadając z autobusów przypominali hordy orków z "Władcy Pierścieni". Pojawiały się też porównania wysokich budynków do wieży Saurona, stanowiącej centralny punkt fantastycznego Mordoru.



"To fajne, zabawne nazwy ulic, a ul. Tolkiena podoba mi się bardziej niż Pirytowa. Przecież Służewiec to 'Mordor' z jego trylogii, więc to miałoby sens. Jestem zdziwiona na plus, że ktoś wpadł na taki pomysł" - komentuje radna Joanna Staniszkis z klubu Koalicji Obywatelskiej, której słowa przytacza GW.



Internauci do zmian odnieśli się przeważnie pozytywnie. Pracownicy korpo są rozbawieni, a mieszkańcy czasem wypowiadają kąśliwe uwagi.



"Fajnie, że do nazw ulic zostają wciągnięci bohaterowie literatury" - pisze Katarzyna.



"Nareszcie normalne nazwy ulic, wielkiego pisarza i z pieczołowitością stworzonego przez niego świata" - dodaje Sebastian.



"Najczęściej nie pozwalają nam przejść auta, które stoją na chodnikach" - żartuje Tomek, odnosząc się do frazy wypowiadanej przez Gandalfa podczas walki z Balrogiem w Kopalniach Morii: "nie pozwolę Ci przejść!" (ang. "You shall not pass!")



"Nazwa świetnie pasuje do okolicy zwanej Mordorem. Szkoda tylko, że zmiany są wprowadzane po 7 latach od powstania budynków, nie mówiąc o tym, że mieszkańcy nie zostali nawet oficjalnie poinformowani. Nie wiadomo od kiedy zmiana obowiązuje. Nie wspominając o niepotrzebnych zmianach dokumentów, itd..." - zwraca uwagę Aleksandra.



Pomysł ciekawy i pozytywny, nie sądzicie?



Źródło: Facebook